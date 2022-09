Ambasada e SHBA në Tiranë nxjerr emrin: Kjo është gazetarja që punon për Putin

Ambasada e SHBA në Tiranë ka publikuar një artikull të DASH, ku thuhet se Margarita Simonyan është një nga fytyrat kryesore të propagandës dhe dezinformimit të Presidentit rus Vladimir Putin, si ndërkombëtarisht ashtu edhe brenda Rusisë. Ajo është e aftë të shërbejë gënjeshtrat si të vërteta – dhe me një buzëqeshje.

Margarita Simonyan e filloi karrierën e saj në mediat e financuara dhe të kontrolluara nga Kremlini në vitin 2001 si gazetare për Televizionin Shtetëror të Rusisë dhe Kompaninë Transmetuese të Radios (VGTRK). Në vitin 2005, ajo u bë kryeredaktore e medias së parë ruse në gjuhën angleze të financuar nga shteti, RT, e njohur më parë si Russia Today. Ajo mban pozicionin e saj në RT ndërkohë që shërbente njëkohësisht si kryeredaktor i Rossiya Segodnya, kryeredaktor i TV-Novosti dhe bashkëthemelues i Shoqatës për Zhvillimin e Gazetarisë Ndërkombëtare. Pavarësisht kapelave të shumta që mban, funksioni i saj kryesor është propagandistja besnike e Vladimir Putinit.

Një jetë me gënjeshtra

Gjatë gjithë karrierës së saj, Simonyan ka mbështetur axhendën e Kremlinit duke shpërndarë dezinformata dhe propagandë. Para se të bëhej kryeredaktor i RT, Simonyan punonte në grupin e gazetarëve të Kremlinit që mbulonin Presidentin Putin. Ajo u bë e famshme pasi raportoi për sulmin terrorist në shkollën Beslan të vitit 2004 në Kaukazin e Veriut. Kanali YouTube i liderit të opozitës ruse, Aleksey Navalny, i cili aktualisht ndodhet në një burg të sigurisë maksimale pas dënimeve të motivuara politikisht , akuzoi Simonyan për gënjeshtra të qëllimshme . gjatë transmetimeve të saj në Beslan për t’i shërbyer prioriteteve të Kremlinit. Pavarësisht se autoritetet ruse e dinin të vërtetën, Simonyan nuk përmendi se terroristët thanë se do të lironin pengjet nëse ushtarët rusë largoheshin nga Çeçenia, dhe ajo nën-raportoi numrin e pengjeve. Kremlini më pas e shpërbleu Simonyan duke e emëruar drejtuesen e saj të medias së parë ruse në gjuhën angleze të financuar nga shteti, RT (atëherë e quajtur Russia Today), kur ajo ishte vetëm 25 vjeç.

Për vite me radhë, Simonyan ka shprehur hapur mbështetjen e saj për dezinformimin dhe propagandën. Në një intervistë të vitit 2012 që mbulonte punën e RT gjatë pushtimit rus të Gjeorgjisë në vitin 2008, ajo deklaroi, “Ministria e Mbrojtjes ishte në luftë me Gjeorgjinë, dhe ne zhvilluam një luftë informacioni dhe me të gjithë botën perëndimore”. Në një intervistë të vitit 2013 , ajo tha, “arma e informacionit, natyrisht, përdoret në momente kritike dhe lufta është gjithmonë një moment kritik. Dhe është luftë. Është një armë si çdo tjetër.” Edhe pse Simonyan deklaron se është gazetare, ajo e mbështeti hapur duke anuluar ndalimin e censurës së medias në kushtetutën ruse, duke deklaruar se “asnjë vend i madh nuk mund të ekzistojë pa kontroll mbi informacionin”. Pavarësisht mosmiratimit të saj ndaj të ashtuquajturave vlera perëndimore, si respekti për lirinë e fjalës dhe lirinë e shprehjes , slogani i RT-së është “më shumë pikëpyetje” dhe tenton ta paraqesë veten si një zë kundërshtues.

Simonyan e forcoi rolin e saj si një furnizuese pjellore e dezinformatave të Kremlinit ndërsa Rusia pushtoi më tej Ukrainën. Para shkurtit të vitit 2022, si dezinformatorët e tjerë të Kremlinit , ajo mohoi se Rusia do të ndërmerrte veprime ushtarake kundër Ukrainës, duke pretenduar se ishte “absolutisht e bindur se Rusia nuk do të nisë një luftë me Ukrainën dhe kjo nuk do të ndodhë në asnjë mënyrë”. Që nga pushtimi i plotë i Rusisë më 24 shkurt, Simonyan e ka rritur gjuhën e saj luftarake, duke treguar dy herë se Rusia mund të përdorë armë bërthamore. Në qershor 2022, Simonyan insinuoi se Kremlini dëshironte për pasiguri ushqimore globale kur ajo përfundoi një histori me fjalën, “e gjithë shpresa jonë është te zia e bukës”. Ajo pohoi se një rezultat pozitiv i urisë globale do të ishte heqja e sanksioneve globale ndaj Rusisë. Kremlini vazhdon të përhapë dezinformata në lidhje me pasigurinë ushqimore, duke e fajësuar atë për sanksionet e vendosura ndaj Rusisë për luftën e saj kundër Ukrainës, edhe pse sanksionet e SHBA përfshijnë gërmime në lidhje me transaksionet bujqësore, mjekësore dhe të tjera humanitare.

Dezinformimi i Kremlinit – Një çështje familjare

Dezinformimi dhe propaganda e Putinit është një biznes fitimprurës, dhe jo vetëm për Simonyan. Në vitin 2020, Navalny dhe ekipi i tij publikuan një hetim dypjesësh për përfitimet financiare të korruptuara të Simonyan dhe familjes së saj. Një nga hetimet u fokusua tek bashkëshorti i Simonyan , Tigran Keosayan, i cili gjithashtu është në biznesin e dezinformimit dhe propagandës. Që nga viti 2016, Keosayan ka drejtuar një shfaqje televizive komedi politike të quajtur “International Saëmil ëith Tigran Keosayan”, e cila është prodhuar në stilin e komedisë politike televizive amerikane të natës vonë. Në vend që të tallet me qeverinë, komedia e Keosayan mbështet Putinin. Sipas hetimit të Navalny, Simonyan është drejtori artistik i shfaqjes televizive.

Keosayan përdor burime të financuara nga shteti për të filmuar emisionin e tij dhe ia shet një transmetuesi të financuar nga shteti me një çmim të fryrë. Gold Vision, studio e Keosayan, i shet çdo episod të “International Saëmill” NTV-së të financuar nga shteti për 3.4 milionë rubla. Me një mesatare prej 35 episodesh në vit, NTV i paguan Gold Vision afro 120 milionë rubla (rreth 2 milionë dollarë). Për më tepër, International Saëmill filmon episodet e saj në studiot e RT të financuar nga Kremlini, ku Margarita Simonyan është kryeredaktore. Rreth dhjetë punonjës me kohë të plotë të RT punojnë në International Saëmill çdo javë. Shumica nuk marrin pagesë nga studio Gold Vision për punën e tyre. Sipas hetimit të 2020 të Navalny-t, përveç përdorimit të fondeve shtetërore për prodhimin e programit televiziv, Keosayan dhe Simonyan bëjnë fitime mbi vlerën e tregut nga reklamat e kompanisë ajrore shtetërore, Aeroflot.

Kanadaja, Mbretëria edhe Bashkimi Evropian kanë sanksionuar Simonyan dhe Keosayan për shkak të shpërndarjes së tyre të dezinformatave të Kremlinit në lidhje me luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Kazakistani e ka ndaluar Keosayan nga vendi për shkak të kërcënimeve të tij të perceptuara ndaj sovranitetit të Kazakistanit.

Të jesh një zëdhënës i Kremlinit paguhet mirë

Hetimi i Navalny 2020 ekspozoi rrjedhat e tjera të të ardhurave të korruptuara të familjes Simonyan-Keosayan. Një incident specifik ilustroi kompleksitetin e rrjetit të korrupsionit Simonyan-Keosayan:

Simonyan dhe burri i saj shkruan dhe drejtuan filmin e vitit 2018 “Ura e Krimesë”, i cili kishte për qëllim të ndërtonte krenarinë kombëtare në një urë të ndërtuar së fundmi që lidh Rusinë me Krimenë e pushtuar nga Rusia. Filmi mori 100 milion rubla nga organizata e financuar nga shteti Cinema Foundation. Filmi ishte një lidhje familjare Simonyan-Keosayan me Keosayan që drejtonte filmin dhe Simonyan duke shkruar skenarin. Përveç kësaj, vëllai i Keosayan, dy vajzat, ish-gruaja, nipi dhe gruaja e nipit fituan shuma të konsiderueshme parash për pjesëmarrjen e tyre në film. Në total, familja Simonyan-Keosayan fitoi 45 milionë rubla nga filmi, të gjitha të tërhequra nga arkat e qeverisë. Kjo ishte në kontrast të plotë me buxhetin për të gjithë aktorët në film, i cili ishte vetëm 10 milionë rubla. Kritikët e filmit dhe publiku shikues u vlerësuan negativisht filmi dhe ai ishte një bust në arkë.

Pavarësisht nga hetimet e Navalny që ekspozuan korrupsionin e familjes Simonyan-Keosayan, qeveria ruse ende nuk e ka ndjekur penalisht çiftin. Duket se për shkak se Simonyan ia ka kushtuar jetën e saj përhapjes së dezinformatave dhe propagandës në shërbim të Kremlinit, Kremlini do të vazhdojë ta mbështesë atë financiarisht.