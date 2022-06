Alibeaj mbledh nesër Grupin e PD, ja çfarë do të diskutohet

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj, ka thirrur nesër një mbledhje grupi.

Mbledhja e grupit të PD do të zhvillohet në orën 15:30, në selinë blu, ku në fokus do të jetë procesi i reformës territoriale.

Mesazhi:

Përshëndetje!

Nesër në orë 15:30 në seli do të zhvillojmë mbledhje grupi.

Mbledhja bëhet për të diskutuar mbi fillimin e procesit te reformes territoriale duke qenë se të mërkurën do të ketë mbledhjen e parë komisioni për reformën territoriale. Jeni të lutur të konsultoni dokumentin bashkëngjitur për çeshtjet që do diskutohen.

Ju faleminderit!/albeu.com