Alibeaj letër Nikollës, i bën kërkesë: Duam debat në seancën e votimit të ndryshimeve të fundit në qeveri

Kreu i Grupit Parlamentar të PD-së, Enkelejd Alibeaj, i është drejtuar me një letër kryetares së Kuvendit. Alibeaj, në emër të grupit, i kërkon Lindita Nikollës, debat, në seancën plenare ku do të votohen ndryshimet në qeveri.

Është e qartë se kreu i qeverisë dhe marionetat me të cilat ai lëviz fijet e pushtetit i tremben debatit, përballjes me faktet dhe të vërtetën.

Është po kaq e qartë se Edi Rama dhe makiazhi i qeverisë së tij nuk bindin më askënd në Shqipëri. Madje as me besnikët e tij. Ndryshe nuk ka si shpjegohet që në këtë krizë të thellë që ka përfshirë Shqipërinë në vend të përballjes me faktet, me problemet dhe hallet e përditshme, shqiptarëve u ofrohen debate shterpë që i interesojnë vetëm klaneve të etura për pushtet brenda PS-së.