Alibeaj i kërkon dorëheqjen, Berisha: Nuk krahasohet fituesi me humbësin

Ish-kryeministri Sali Berisha është shprehur i vendosur për të qenë pjesë e Grupit Parlamentar të PD-së dhe aspiron të drejtojë partinë.

Pavarësisht kërkesës së Alibeaj që ai të mos jetë prezent, Berisha ka thënë se ai është vetëm kreu i Grupit, por nuk merr vendimin e të gjithë grupit.

“Vazhdon me një realitet që nuk ekziston. Vendimi që pretendon Alibeaj, është “nul” dhe nuk ekziston ky është qëndrimi i bazuar në ligjet e PD-së. Ky është qëndrimi im.”

Alibeaj tha të bëni hap pas?

“Është të krahasosh fituesin me humbësin si një gabim i madh”

“Grupi do ketë patjetër mbledhje dhe do bëjë debate për gjithçka. Mendoj se është një rast unik dhe PD të bashkohet dhe në diversitetin e saj. Kjo be bën më demokratike.”

Alibeaj thotë se non-grata nuk bashkon partinë?

“Demokratët kanë folur për këtë me 11 dhjetor dhe me 6 mars”

Hapa qenë grupi të tjetër i plotë?

“Grupi apo kombinacione Basha- Rama marrin fund,. Këtu para atij vendimi unë zgjodha anëtarët e para partisë. Basha nuk është më këtu dha dorëheqjen.” tha Berisha

Jeni i gatshëm të shkoni në votë?

“Ka të drejtë çdo de3mokratë ta shtojë në çdo forum. Do mblidhet Kuvendi të zgjidhet Këshilli Kombëtar dhe secili ka të drejtë të propozojë. E njoh grupi parlamentar po nuk është grupi.” tha Berisha.