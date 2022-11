Deputeti demokrat Alfred Rushaj ka dhëne dorëheqje. Mësohet se Rushaj ka dhënë dorëheqje me arsyetimin se do të merret me punët e tij personale dhe se nuk mund të angazhohet më në politikë.

Rushaj ka mbajtur dhe postin e kreut të grupit parlamentar të PD-së, vitin e shkuar. I dha dorëheqje në janar të 2022 dhe vendin e tij e zuri Enkelejd Alibeaj.

Rushaj pritet ta zyrtarizojë dorëheqjen më 8 nëntor.