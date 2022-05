Alfred Cako shtang me deklaratën për Sali Berishën: Rrëzimi i tij në Kuvend është i njëjtë me historinë e Çezarit (FOTO LAJM)

Konspiracionisti Alfred Cako ka dalë me një reagim të fortë për incidentin që pësoi dje ish-kryeministri Sali Berisha, në Kuvendin Kombëtar të PD-së të thirrur prej tij.

Cako bën një paralelizëm me atë që i ndodhi Berishës dhe Jul Cezarit, të cilin e kishin paralajmëruar se kur të godiste thoin gishtit të madh, po atë ditë do të vritej.

Postimi i plotë:

Thuhet se nje sibile i kishte thene Cezarit se diten qe do godasesh thoin e madh te gishtit, ate dite do te vritesh nga thika dhe shpata. Diten qe e vrane, sapo u zgjua dhe do te shkonte ne Kapitol, kur do dilte goditi thoin e madh te kembes dhe ju kujtua profecia.

U perpoq te mos trembej, nenqeshi dhe mendoi se kishte fuqi te dilte nga destinia e matrices dhe vazhdoi e hipi mbi tezge. Nje mik i tij e arriti dhe i therriti, Cezar, Cezar! Rojet, pas shenjes se Cezarit, e lejuan ti afrohej dhe Cezari morri nje leter te palosur.

Lexoje tani se po e le per me vone nuk do ta lexosh dot kure, Cezar. Por Cezari i mikluar nga pershendetjet e haroi letren brenda tunikes dhe hyri ne Capitol i duartrokitur nga senati. Sa u ul, ju afrua Kasi dhe filluan goditjet e njepasnjeshme me thika nga komplotistet. Letra paralajmeruese e mikut te tij i ra kur trupi i tij u perplas zhurmshem mbi dysheme. Sibilat nuk gabojne kure.

Megjithate, sot Cezari kujtohet me shume se vrasesit e tij.