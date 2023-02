Aleanca për Shqiptarët bëhet pjesë e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, dy ministritë që do të drejtojë

Taravari njoftoi se ASH do drejtojë me dy ministri, të Drejtësisë dhe të Shëndetësisë, ndërsa tha se po bisedohet për marrjen e zv. kryeministrit për Çështje Ekonomike ose Ministrinë për Administratë dhe Shoqëri Informatike.

Ai tha se ASH në shumicën e re do të ketë edhe zv. ministrin e Mbrojtjes dhe zv. ministrin e Bujqësisë.

Taravari theksoi se nesër përsëri do të ketë takim me kryeministrin Dimitar Kovaçevski me të cilin do të nënshkruajmë një marrëveshje që e kemi të gatshme./alsat