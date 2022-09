Albin Kurti: Nuk ia kam dhënë asnjëherë dorën Vuçiçit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një intervistë për gazetën zvicerane “Republik”, ka folur dialogun me Serbinë dhe mundësinë e një konflikti me shtetin fqinj. Kurti duke folur për mundësinë e një konflikti, ka thënë se Serbia është një regjim klient i Kremlinit.

“Serbia dhe Rusia zhvillojnë stërvitje të përbashkëta ushtarake të quajtura ‘Mburoja Sllave’ dhe ‘Vëllazëria Sllave’. Pjesa më e madhe e industrisë së naftës në Serbi është në pronësi të Gazpromit. Ministria ruse e Mbrojtjes ka ngritur zyrën e saj në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë. Serbia merr tanke dhe sisteme armatimi nga Moska. Gjermania është gjithashtu e varur nga nafta e Putinit. Por ajo që e bën Serbinë unike në Evropë është se ajo refuzon të mbështesë sanksionet e BE-së kundër Putinit. Sot, 70 për qind e serbëve kanë një opinion pozitiv për Vladimir Putin. Në të njëjtën kohë, mbështetja për Bashkimin Evropian ka rënë në nivelin më të ulët historik prej 30 për qind. Ky humor është përhapur edhe te serbët në Kosovë, veçanërisht në veri të vendit”, ka thënë Kurti, transmeton RTK.

Më tej ai është shprehur se Kosova nuk ka frikë nga konflikti, por se janë vigjilentë.

“Ne mbetemi të shqetësuar. Sipas meje, ka katër arsye që e bëjnë një konflikt të imagjinueshëm. Së pari, Serbia ende nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Ajo lufton kundër njohjes sonë ndërkombëtare dhe në të njëjtën kohë financon strukturat ilegale brenda Kosovës për të minuar sundimin e ligjit dhe sovranitetin tonë. Së dyti: Në Serbi nuk mund të pajtohen me krimet e luftës të kryera në vitet 1990. Nuk ka keqardhje. Arsyeja e tretë që më shqetëson: Kosova është demokraci, Serbia jo. Kushdo që kufizohet me një autokraci është në rrezik. Së katërti, Beogradi zyrtar mban lidhje të ngushta me presidentin despotik rus Putin. Vuçiq e ka takuar Putinin gati 20 herë në 10 vjet, më e fundit më 25 nëntor 2021 në Soçi, tre muaj para fillimit të luftës. Tani e citoj Vuçiqin: ‘Ne folëm për standarde të dyfishta dhe hipokrizi në marrëdhëniet ndërkombëtare. Presidenti Putin e kupton se për çfarë po flas. Ne folëm edhe për veriun e Kosovës dhe ia tregova atë Putinit në hartë’. Pse Putini është i interesuar për veriun e Kosovës, pyes veten”, deklaroi Kurti.

Më tej, Kurti duke folur për dialogun, ka thënë se atmosfera gjatë takimeve me Vuçiçin në Bruksel është përmirësuar.

Por, i pyetur nëse kanë shtrënguar ndonjëherë duart me njëri-tjetrin, ai ka thënë: “Jo kurrë. Kjo për shkak se jemi takuar tre nga katër herë gjatë pandemisë dhe nuk ka ende një marrëveshje përfundimtare”.

Ai gjithashtu ka thënë se NATO do të mbetet në Kosovë sepse Kosova dëshiron të anëtarësohet në NATO.

“Të dyja janë pjesë e historisë së njëri-tjetrit – dhe kështu do të vazhdojë të jetë edhe në të ardhmen….”, ka thënë Kurti.