Albin Kurti ngre alarmin në mediat italiane: Rrezikojmë luftë! Pas Serbisë është Putini

“Rreziku i një konflikti të ri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i madh. Do të isha i papërgjegjshëm nëse do të thoja të kundërtën, veçanërisht pasi bota e ka parë se çfarë ka bërë Rusia me Ukrainën”, kjo është deklarata e fortë e bërë nga Albin Kurti në mediat italiane.

Kryeministri i Kosovës, kreu i Social Demokratëve, ka avantazhin që nuk fshihet pas fjalimeve në modë. Në tavolinën në studion e tij, në ndërtesën më të lartë në Prishtinë, ai ka një dosje që dokumenton përfshirjen e Moskës për Beogradin dhe rrjedhimisht, për serbët në veri të Kosovës.

Sa i lartë është rreziku i një konflikti të ri?

“Nuk dua të them shumë të lartë, edhe sepse ne kemi kontigjentin e NATO-s këtu, por sigurisht të lartë. Ne jemi një demokraci në kufi me një autokraci, në fund të fundit. Para pushtimit të Ukrainës mundësitë ishin të pakta, tani situata ka ndryshuar. Episodi i parë, pasojë e idesë fashiste të pansllavizmit që ka Kremlini, ishte Ukraina. Nëse kemi një episod të dytë, p.sh. në Transnistria, atëherë gjasat që një luftë e tretë të zhvillohet në Ballkanin Perëndimor dhe në Kosovë, në veçanti, ato do të jenë shumë të larta”.

Çfarë elementesh ka për të thënë se Moska komandon Beogradin në marrëdhëniet me Kosovën?

“Më 25 nëntor, kryeministri serb Vuçiç ishte në Soçi: ishte takimi i nëntëmbëdhjetë me Putinin në dhjetë vjet, mesatarisht ata takohen dy herë në vit. Nuk është normale për liderët e qeverisë. Me atë rast Vuçiq tha: ” Folëm për standarde të dyfishta dhe hipokrizi në marrëdhëniet ndërkombëtare. Putini është i vetëdijshëm për këtë. Unë ia tregova veriun e Kosovës në hartë”.

Që Serbia është në orbitën ruse nuk është asgjë e re. Çfarë ka ndryshuar?

“Në shtator 2021 me qëllim të reciprocitetit vendosa të vendos targa të përkohshme për serbët që hyjnë në Kosovë, ata u përgjigjën duke fluturuar Mig29 përgjatë kufirit, ku nxituan ambasadori rus dhe ministri serb i mbrojtjes. : Qendra Humanitare Rusi-Serbi e ndërtuar në 2012 është vetëm 160 kilometra larg studios në të cilën ju dhe unë po flasim. Dhe 151 nga 250 anëtarët e parlamentit serb janë pjesë e grupit të miqësisë me Rusinë.”

Nga pikëpamja ushtarake, a keni vënë re ndonjë lëvizje që ju shqetëson?

“Vitin e kaluar ata planifikuan 91 stërvitje të përbashkëta ushtarake dhe bënë 104. Dy më të rëndësishmet quhen Mburoja Sllave dhe Vëllazëria Sllave. Që nga gushti 2001, Serbia ka ngritur 48 baza operative përpara, 28 ushtarake dhe 20 të xhandarmërisë. Serbe Veteranët janë bërë të gjithë pro Rusisë. Si për të thënë: rreziku ekziston dhe ne e paralajmërojmë atë.

Ju e keni shtyrë hyrjen në fuqi të masave – për dokumentet dhe targat kosovare – që kanë provokuar protestat në veri të Kosovës, me shumicë serbe, për 1 shtator. A do t’i ndryshojë ato apo do t’i mbajë të njëjta?

“Në javën e tretë të gushtit do të ketë një takim në Bruksel mes nesh dhe serbëve për aspektet e përgjithshme të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, shpresoj se do të ndihmojë në uljen e tensionit”.

Duke gjykuar nga deklaratat e anëtarëve të Listës Serbe, ata do të mbeten kundër. A do të hyjë ende në fuqi reforma?

“Konvertimi i targave të futura nga Millosheviqi është vendim i qeverisë sime. Ata kanë dy muaj. E njëjta gjë vlen edhe për dokumentet: të dielën, për ato pak orë që ka qenë në fuqi, në pikat kufitare që kanë mbetur të hapura kanë qenë të hapura. dhanë 2679 pa incidente. Prandaj u desh të thërrisnin dikë për barrikada: protesta nuk u ngrit spontanisht nga poshtë, ajo u organizua nga Beogradi dhe u mbështet nga Rusia”.

Të dielën në rrugë kishte njerëz me kapuç. Keni një ide më të mirë?

“Prokurori po shikon videot e postuara në rrjetet sociale. Ata ishin persona në listën e pagave të Beogradit, të cilët punojnë në strukturat ilegale në veri të Kosovës. Disa prej tyre ishin vërtet kriminelë, pasi vitin e kaluar përfunduan në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara. Departamenti i Thesarit. I referohem Radoiçiqit dhe Veselinoviqit. Ishte deja vu: ajo metodë është përdorur nga serbët në fillim të viteve 90-të gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë. Por Kosova tani është një vend demokratik, ata mund të bëjnë shumë pak. janë të frustruar sepse ekonomia jonë, edhe pse nuk na njohin si shtet, ajo po lulëzon”.

A nuk mendoni se anëtarësimi në NATO, qëllimi juaj i deklaruar, mund të gjenerojë tensione të tjera me Serbinë?

“E kundërta është e vërtetë. Partneriteti ynë me Programin e Paqes dhe bashkimi me NATO-n do të ndihmojë në ruajtjen e një paqeje të qëndrueshme. Orientimi ynë është transparent. Dhe bazohet në vlerat euro-atlantike.”/abcnews.al/