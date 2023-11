Albin Kurti: Ditën e Pavarësisë do të jem në Shqipëri

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka zbuluar për mediat kosovare se do të vizitojë Shqipërinë e më tej Vlorën në ditën e Pavarësisë së Shqipërisë, ditën e nesërme.

Ai ka treguar se do të jetë në Vlorë, më 28 Nëntor në nderim të dëshmorëve e heronjve që sakrifikuan jetën e tyre për liri, për të kryere homazhe.

I pyetur për një mbledhje të mundshme mes dy qeverive shqiptare, Kurti është shprehur i sigurt që në të ardhmen do të ketë të tilla, por nuk ka përcaktuar asgjë.

“Sigurisht se do të kemi edhe mbledhje të qeverive në të ardhmen. Ndërkaq, unë sonte do të jem në Tiranë, për shkak se teatrot tona do të japin një shfaqje përmbyllëse me regji të Ilir Bokshit dhe njëkohësisht do të japin edhe çmimet përkatese. Ndërkaq, nesër do të jem në Vlorë, ku do të bëjmë homazhe, nderim për panumër dëshmorë e heronj të cilët sakrifikuan që të jemi të lirë e të bashkuar. Deri më tani kemi 184 marrëveshje dhe nuk ka asnjë qeveri në Kosovën e pavarur e cila ka bërë më shumë marrëveshje dhe zbatim të tyre sesa kjo e jona për rreth 2/3 e mandatit”, tha ai.