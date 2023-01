Albeu.com zbardh kulisat: Pse erdhi tani shkarkimi deputetëve, çfarë po ndodh brenda grupit të PD

Ditën e sotme, Enkelejd Alibeaj ka përjashtuar nga Grupi Parlamentar i PD-së 4 deputetë, Tritan Shehu, Oerd Bylykbashi, Belind Këlliçi dhe Agron Shehaj, me arsyetimin e nuk janë distancuar nga dhuna në protestën e 8 janarit të thirrur nga Berisha.

Por çfarë fshihet realisht pas këtij vendimi që u njoftua pikërisht sot.

Albeu.com mëson se ky vendim, për të përjashtuar këta deputetë me zë në Kuvend, nuk ka qenë rastësisht, sot. Ka ndodhur sepse pjesa më e madhe e deputetëve demokratë kishin mbledhur firmat për ta shkakuar Alibeaj nga detyra e kreut të Grupit Parlamentar dhe për të vënë në vend të tij, Ervin Salianjin.

Alibeaj, pasi është informuar në lidhje me këtë gjë, ka bërë lëvizjen e parë duke i shkarkuar, për të prishur numrin e votave për shkarkimin e tij nga posti. Ndërkohë theksojmë se në votim nuk ka marrë pjesë as kreu i PD-së Sali Berisha dhe as deputetët e tjerë të përjashtuar.

Por shumica e grupit të PD e ka shkarkuar Alibeajn dhe emëruar Salianjin dhe pa firmën e të lartpërmendurve, pasi nga 40 anëtarë që ka grupimi, ishin mbledhur tashmë nënshkrimet e nevojshme të deputetëve të PD.

Vendimi i kreut të Grupit Parlamentar të PD-së:

Sot, më datë 10.01.2023, ka përfunduar afati 1 vjecar për distancimin e plotë dhe publik nga aktet e dhunës ndaj Partisë Demokratike të deputetëve të pezulluar Tritan Shehu; Oerd Bylykbashi; Belind Këllici dhe Agron Shehaj.

Në mungesë të aktit të distancimit, sipas vendimit nr.1 dhe nr. 1/1, datë 10.01.2022 të Kryesisë së Partisë dhe konfirmimit të Këshillit Kombëtar dhe Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike në mbledhjen e datës 15.01.2022, nga sot hyn në fuqi masa e largimit zyrtarisht të tyre nga Grupi Parlamentar. Për këtë qëllim, është njoftuar zyrtarisht Kuvendi i Shqipërisë që deputetët Tritan Shehu; Oerd Bylykbashi; Belind Këllici dhe Agron Shehaj nuk janë më pjesë e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike duke filluar nga data 11.01.2023. /albeu.com