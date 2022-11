Albërije Hadërgjonaj thumbon Donaldin: Partneri i Beatrix duhet të jetë burrë, jo legen

Albërie Hadërgjonaj ishte një nga të ftuarat sonte në “Zemër Luana”. Gjatë një loje, Albërija u pyet për mbesën e saj Beatrixën: “Je shprehur për Beatrix edhe vajzat e tjera me një mesazh mjaft të duhur: “Një burrë që nuk të respekton nuk të meriton!”, si duhet të jetë partneri i ardhshëm i Beatrix?”

Albërie u përgjigj menjëherë duke hedhur edhe një thumb. “Duhet të jetë jo legen por burrë me “rr” të fortë, jo me “r”, tha këngëtarja. Ajo shtoi se Beatrix është një vajzë e çiltër dhe e pastër prandaj kërkon një njeri me vlera.