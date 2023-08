Alarmojnë meteorologët, cikloni godet Italinë dhe Ballkanin

Cikloni Circe do të godasë Italinë nga veriu në jug për tre ditët e ardhshme duke sjellë stuhi të forta dhe erë.

Kështu parashikon Lorenzo Tedici, meteorolog i faqes së internetit www.iLMeteo.it, i cili njofton gjithashtu një rënie të temperaturave me të paktën 10 gradë dhe stuhi të forta shiu.

“Një ciklon në fillim të gushtit, thotë ai, është një risi për klimatologjinë italiane”.

Sot do të kemi reshjet e para herë pas here intensive në Liguria di Levante, Alta Toscana dhe Triveneto; në veçanti, në mbrëmje ato do të jenë intensive midis Venetos dhe Friuli Venezia Giulia.

Por dita më e keqe do të jetë e premtja e 4 gushtit kur presioni minimal i ulët do të ketë lëvizur mbi rajonet qendrore: nga ky pozicion do të favorizojë fenomene intensive në të gjithë pjesën Qendër-Veri.

Nga mbrëmja, pra, me lëvizjen e ciklonit drejt Ballkanit, do të kemi ende shtrëngata të forta në të gjithë brezin e Adriatikut dhe në jug, me zbutje graduale në veri.

Për sa i përket jugut, vëmendja maksimale, pra, mes mbrëmjes së vonë të së premtes dhe mbrëmjes së së shtunës, veçanërisht në Detin e Poshtëm Tirren, kur nuk përjashtohen stuhitë e forta.

Në detaje:

– E enjte- Në veri: reshje shiu në Ligurinë lindore dhe verilindore të alternuara me periudha të kthjellëta; moti i keq që vjen nga mbrëmja. Në qendër: me diell herë pas here e ndryshueshme, disa shira në Toskanën e Epërme. Në jug: ditë e bukur me temperatura në rritje të mëtejshme.

– E premte- Në veri: stuhi të forta, ulje termike. Në qendër: shtrëngata të shpërndara dhe erë. Në jug: klimë me diell dhe e ngrohtë, disa shira që vijnë nga mbrëmja.

– E shtune- Në veri: reshje të dendura sidomos në Lindje. Në qendër: reshje shiu sidomos në Adriatik. Në jug: stuhi të forta në tranzit. /Albeu.com/