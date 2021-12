Alarm në selinë e OKB-së, dyshohet për një të armatosur në afërsi të godinës

Jashtë selisë së OKB – së, në Nju Jork, është dhënë alarm, pasi një person i armatosur ndodhet aty dhe refuzon të largohet.

Policia ka rrethuar zonën dhe zyrat dhe thuhet se po negocion me personin e armatosur, ndërsa Q

qëllimet e tij mbeten të panjohura deri më tani.

Videot tregojnë një burrë me flokë të thinjura, me këmishë të kuqe dhe një xhaketë kafe duke ecur para ndërtesës duke mbajtur diçka që duket si një armë zjarri.

BREAKING: Police responding to a scene where a man is spotted with a gun walking outside United Nations (UN) HQ in New York pic.twitter.com/NWvAg8IFQC

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 2, 2021