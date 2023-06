Alarm në Baltik! Një ditë pas NATO-s, edhe Moska nis stërvitjet detare

Rusia njoftoi sot se ka filluar stërvitjen detare në Detin Baltik , një ditë pasi vendet anëtare të NATO-s filluan stërvitjet e tyre vjetore ushtarake në të njëjtën zonë.

6000 pjesëtarë të forcave të armatosura, 50 anije dhe më shumë se 45 avionë po marrin pjesë në shkollat ​​e mesme të NATO-s , siç njoftoi marina amerikane.

Warm welcome from HE @LamourouxEric aboard French @MarineNationale FREMM Auvergne before its departure today from #Tallinn to take part in the @NATO #BALTOPS23 in the #baltic sea. Bon exercice, bon vent et bonne mer!!! #WeAreNATO #strongtogether #DeterAndDefend pic.twitter.com/ezRwlkvAOY

