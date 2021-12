Akuzoi publikisht Berishën, gazetarja vë në siklet Bashën: Jeni i vetmi ministër i hetuar për korrupsion!

Kryetari i PD Lulzim Basha ka deklaruar sot për mediat se edhe gjatë qeverisjes së Sali Berishës ka pasur korrupsion ndërkohë që po fliste për arrestimin nga SPAK të Lefter Kokës.

Gjatë konferencës me gazetarët, deputeti i PD-së Lulzim Basha është përballur me pyetjet e gazetarëve, në lidhje me korrupsionin për të cilën ai është akuzuar.

Gazetarja e RTSH-së, Anisa Kadesha duke i kujtuar deklaratën e mëparshme Bashës, u shpreh se në fakt, i vetmi ministër i qeverisjes së PD që është akuzuar për korrupsion.

‘Meqenëse i referoheni herë pas here, korrupsionit të qeverisjes së PD-së. Keni ndonjë emër konkret kush ka qenë i korruptuar, pasi me sa kujtohemi vetëm ju keni patur një dosje për korrupsion për Rrugën e Kombit, në cilësinë e ministrit të Transporteve’, u shpreh gazetarja.

Duke iu përgjigjur pyetjea, Basha u shpreh se ai kishte kërkuar që ti hiqej imuniteti, por gjykata e mbylli çështjen.

‘Ajo çështje e mori përgjigjen e vet, sepse vetë përgjigja e drejtësisë tregon se e gjitha ishte një sulm i keq organizuar politik, pasi askush nuk e di për çfarë u ngrit ajo akuzë.

Vendimi i gjykatës së lartë, i formës së prerë, konkludoi se prokuroria nuk arriti të ngrijë një akuzë të vërtetë, por unë u përballa', deklaroi gjatë përgjigjes së tij, deputeti i PD-së Lulzim Basha.