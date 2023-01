Akuzohet se merrte miliona euro nga Katari, eurodeputetja Eva Kaili kalon natën e ndërrimit të viteve në qeli me televizor dhe telefon

Këtë vit eurodeputetja Eva Kaili e ka festuar Vitin e Ri në burg, me televizor, pasi autoritetet belge vendosën t’i zgjasin paraburgimin.

Ish-nënkryetarja e Parlamentit Evropian e ka pritur vitin e ri brenda burgjeve të Harenit. Ajo ka kontaktuar me pak persona nëpërmjet telefonit që ka në qeli dhe i cili monitorohet. Ajo vetë ka kërkuar shumë herë të shohë vajzën e saj. Por kërkesa e saj nuk është plotësuar, pasi autoritetet pretendojnë se nuk ka staf në burgjet ku ajo po mbahet.

Pozicioni i saj është shumë i vështirë, pasi akuzat ndaj saj janë të rënda. Rishikimi i kërkesës së saj për t’u liruar nga burgu pritet rreth datës 20 janar.

Në të njëjtën kohë, në periudhën e ardhshme priten zbulime të reja për Katargate, që ka prekur Parlamentin Evropian. Sipas La Reppublica, prokurori Michel Clez po e zhvendos hetimin në “Fazën 2”. Shumë shpejt, me siguri pritet që ai të bëjë kërkesë për heqjen e imunitetit të eurodeputetëve Mark Tarabella dhe Andrea Coccolino dhe faktet që rëndojnë mbi Eva Kailin

Eva Kaili mohon të jetë përfshirë në skandal dhe shprehet se është penduar që i ka besuar “verbërisht”, siç pretendon ajo, partnerit të saj.

Ndër provat e tjera, rënduese janë veçanërisht dëshmitë e shisheve të vajzës së saj të mitur, të cilat u gjetën në valixhen me paratë, të cilat babai i saj i mbante me kërkesë të saj.

Eurodeputetja greke, sipas gazetës belge Le Soir dhe asaj italiane La Repubblica, dyshohet se është mobilizuar mëngjesin e 9 dhjetorit, për të shmangur ekzistencën e provave inkriminuese në mjedisin e saj, prova të mundshme në shtëpinë ku ajo jetonte. partneri i saj, Francesco Georgie.

Asaj iu kërkua t’i përgjigjej tre pyetjeve:

Kujt i përkisnin paratë, 2. Pse u gjetën në shtëpinë e saj dhe

Pse i kërkoi babait të saj t’i fshihte kur mori vesh për arrestimin e Xhorxhit.

Në fillim, ish-nënkryetarja e Parlamentit Evropian pretendoi se kishte gjetur valixhen e diskutueshme me tufat e eurove, një kompjuter dhe një celular. Pas kësaj, siç shpjegoi ajo para autoriteteve, “Telefonova babanë tim, i cili ishte me vajzën time. I kërkova të vinte të merrte valixhen” , tha ajo. “E dija që babai im do të ishte me vajzën time, sepse kisha vendosur një shishe në valixhe” , shtoi ajo.

Avokati i Brukselit, Nikos Korogiannakis, shpjegoi se paraburgimi i përkohshëm është i vlefshëm për një muaj në Belgjikë. Deri më 22 janar duhet të ketë një mbledhje të re të Këshillit Gjyqësor dhe duke qenë se data 22 janar është e dielë, dy-tri ditë para kësaj date do të bëhet shqyrtimi i kërkesës, i cili bëhet sipas detyrës zyrtare.