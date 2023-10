Akuzat të reja mbi Trump, dyshohet se ndau detaje mbi nëndetset me ish-kryeministrat dhe gazetarët australianë

Anthony Pratt, një anëtar i resortit Mar-a-Lago të Trump, dyshohet se ndau detaje të nëndetëseve me ish-kryeministrat dhe gazetarët australianë, sipas raporteve të mediave.

Donald Trump dyshohet se diskutoi informacione potencialisht të ndjeshme për nëndetëset bërthamore amerikane me një miliarder australian, Anthony Pratt, tre muaj pas largimit nga detyra, sipas një raporti të ri .

Duke cituar një burim me njohuri për llogarinë e australianit për hetuesit për këshilltarin special Jack Smith, gazeta amerikane e lajmeve ABC Neës raportoi se një Trump “i emocionuar” dyshohet se diskutoi “numrin e supozuar të saktë të kokave bërthamore [nëndetëset amerikane] që bartin në mënyrë rutinore dhe saktësisht sa afër ata supozohet se mund të arrijnë në një nëndetëse ruse pa u zbuluar”.

Smith e ka akuzuar Trumpin me 40 akuza penale në lidhje me mbajtjen e informacionit të klasifikuar pas largimit nga detyra. Ish-presidenti gjithashtu përballet me 17 akuza penale në lidhje me përmbysjen e zgjedhjeve (katër federale, nga Smith dhe 13 në Gjeorgji) dhe 34 në lidhje me pagesat e parave të heshtura për aktorin e filmave për të rritur Stormy Daniels.

TOPSHOT-SHBA-DREJTËSIA-POLITIKA-TRUMP-MASHTRIMI<br>TOPSHOT – Ish-presidenti i SHBA-së Donald Trump përshëndet pasi foli në media gjatë ditës së tretë të gjyqit të tij për mashtrimin civil në Nju Jork më 4 tetor 2023. Gjyqi civil vjen pasi Gjykatësi i Nju Jorkut, Arthur Engoron, vendosi tashmë se Trump dhe djemtë e tij Eric dhe Don Jr kryen mashtrime duke fryrë vlerën e pasurive të paluajtshme dhe aseteve financiare të Organizatës Trump për vite me radhë. (Foto nga ANGELA ËEISS / AFP) (Foto nga ANGELA ËEISS/AFP nëpërmjet Getty Images)

Pavarësisht nga një telash i tillë ekstrem – duke përfshirë edhe gjyqet civile për mashtrim dhe shpifje – ai kryeson zgjedhjet presidenciale republikane me diferencë të madhe dhe është favoriti dërrmues për t’u përballur me Joe Biden në garën e vitit 2024 për Shtëpinë e Bardhë.

Sipas raportit, Smith nuk përfshiu asnjë informacion në lidhje me bisedën e pretenduar të prillit 2021 të Trump me Pratt në padinë e tij të qershorit kundër Trump.

ABC tha se Trump foli me Pratt, në resortin e tij Mar-a-Lago në Florida në prill 2021.

Pratt më pas dyshohet se ndau informacionin për nëndetëset “brenda pak minutash” pasi e mësoi atë, duke tronditur një punonjës të Trump që e dëgjoi atë.

Pratt, thuhet në raportin e ABC , vazhdoi të ndante informacionin me të paktën 45 persona, duke përfshirë punonjësit e tij, gazetarë, zyrtarë të huaj dhe australianë “dhe tre ish-kryeministra australianë”.

Nuk është e qartë nëse ajo që Trump i tha Pratt ishte e saktë, tha ABC. Megjithatë, hetuesit thuhet se i kërkuan atij të ndalonte përsëritjen e asaj që dëgjoi.

Pratt, firma e paketimit të valëzuar, Pratt Industries , e të cilit është me bazë në SHBA, thuhet se u tha hetuesve se ai përsëriti atë që i tha Trump, sepse donte të tregonte se po avokonte për Australinë në SHBA.

Në atë kohë, Australia po negocionte blerjen e nëndetëseve bërthamore nga SHBA. Marrëveshja u nënshkrua këtë vit.

Donald Trump dhe Scott Morrison në një pritje ceremoniale në lëndinën jugore të Shtëpisë së Bardhë.

Raporti ka bërë jehonë në politikën australiane, me zëdhënësin e opozitës për punët e jashtme që parashikoi se zyrtarët e sigurisë kombëtare të SHBA-së dhe Australisë do t’i merrnin pretendimet “shumë seriozisht”.

Simon Birmingham, i cili ishte një ministër i lartë në qeverinë e Scott Morrison kur ajo negocioi partneritetin e sigurisë Aukus me administratën e Biden, tha se ai dhe anëtarët e tjerë të komitetit të sigurisë kombëtare të Australisë (NSC) pritej të mbanin sekret detajet operacionale “për pjesën tjetër jeton”.

Birmingham tha se ai nuk mund të “paragjykonte saktësisht se çfarë ndodhi në këto diskutime” midis Trump dhe Pratt, por vërejti se teknologjitë e nëndetëseve bërthamore amerikane ishin “më të avancuara në botë”.

“Ata janë aseti më i çmuar, nëse dëshironi, i çmuar i pjesëve të institucionit të mbrojtjes së SHBA-së”, tha Birmingham për Sky Neës Australia.

“Kjo është arsyeja pse ishte një përparim kaq i madh për Australinë që të ishte në gjendje t’i ndante ato me ne. Por kjo është gjithashtu arsyeja pse jam i sigurt se shumë në Shtetet e Bashkuara do ta marrin shumë, shumë seriozisht sugjerimin se këto lloje teknologjish dhe aftësitë e lidhura me to mund të jenë subjekt i diskutimeve jashtë atyre hapësirave të kufizuara, si p.sh., në rastin tonë, NSC Australiane.”

Trump dhe Pratt zhvilluan një marrëdhënie pasi Trump fitoi pushtetin në 2016 dhe Pratt iu bashkua Mar-a-Lago, klubi i anëtarëve të Trump në Florida.

Në vitin 2019, Trump mori pjesë në hapjen e një fabrike të Pratt Industries në Ëapakoneta, Ohio, ku mori pjesë edhe Scott Morrison, atëherë kryeministër australian.

Siç raportohet nga Guardian, Trump dhe Pratt “këmbejnë komplimente të bollshme teksa vërshojnë[d] drejt grupit të gazetarëve. Me sa duket prodhuesi i kutive [ishte] duke i shpjeguar riciklimin Trumpit ndërsa ata [shkonin]. Plehrat hyjnë, arkëtohen, arkëtohen.”

Për Pratt, Trump tha “ky njeri është numër 1 në Australi, thonë ata”, duke shtuar në komente zyrtare: “Ne jemi këtu për të festuar një hapje të madhe dhe një zotëri të madh … një nga njerëzit më të suksesshëm në botë – ndoshta ai i Australisë njeriu më i suksesshëm.”

Pratt u tha gazetarëve se Trump do të fitonte zgjedhjet e vitit 2020. Ai nuk e bëri.

Të enjten, ABC tha se Pratt u tha hetuesve se tani e mbështeste Joe Biden – sepse ai ishte “dikush që tenton të “anën vetëm me mbretin””.

Trump nuk komentoi menjëherë.

Ish-kryeministri australian Malcolm Turnbull i tha Guardian se Pratt nuk foli me të.

“Trump më pyeti në fillim të vitit 2017 pse po blinim abonentë francezë dhe jo amerikanë”, tha Turnbull. “I shpjegova se ishte e rëndësishme që ato të ishin një aftësi sovrane dhe ne nuk kishim mjetet në atë fazë për të mbajtur dhe mbajtur vetë nëndetëset me energji bërthamore. Sovraniteti ishte i një rëndësie të madhe për qeverinë time.”

Qeveria australiane nuk kishte një përgjigje të menjëhershme për raportin. Zyrat e kryeministrit dhe ministrit të Jashtëm janë kontaktuar për koment.

Pratt i është kërkuar koment përmes kompanisë së tij, Visy Industries.