Akuzat për Portin e Durrësit, Rama: Armiqësi kundër investimit më të madh në rajon

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në lidhje me akuzat e opozitës për privatizimin e Portit të Durrësit.

Përmes një postimi në Twitter, Rama shkruan se armiqësia kundër investimit duhet t’i shërbejë durrsakëve për të parë fytyrën e “armiqve” të Durrësit.

Sipas Ramës qytetarët duhet të zgjedhin të jenë ose me ata që pengojnë transformimin e Durrësit, ose me ata që do ta çojnë qytetin në majën e zhvillimit.

“Armiqësia kundër investimit më të madh në rajon,i cili do ta transformojë Durrësin në një ndër destinacionet kryesore turistike të Mesdheut, duhet t’iu shërbejë të gjithë durrsakëve për të parë fytyrën e armiqve të së ardhmes së Durrësit; o me Durrësin në majë o me ata në plehra!”, shkruan Rama në Twitter.