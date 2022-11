Akuzat e PD për Portin e Durrësit, Rama: Turp dhe poshtërsi në dëm të interesit të vendit

Akuzat e opozitës për projektin e Portit Turistik të Durrësit, Kryeministri Edi Rama i konsideron si turp në dëm të interesit të vendit.

Në një reagim në Twitter, Rama shkruan se akuzat e opozitës synojnë pengimin e këtij investimi nga kompania e Emirateve të Bashkuara Arabe.

“Sulmi haxhiqamilist i Aleancës së Rublave dhe bedelave të saj kundër projektit të Portit Turistik të Durrësit është një turp dhe një poshtërsi e madhe në dëm të interesit të vendit, ndërkohë që tërbimi shpifarak është prova se i kanë bërë vetë tërë pisllëqet që akuzojnë! Synimi i këtij sulmi të dëshpëruar është pengimi i këtij investimi të madh transformues për Durrësin dhe gjithë Shqipërinë, përmes intimidimit të një prej kompanive flamur të Emirateve të Bashkuara, të cilën e kemi sjellë me mbështetjen e Presidentit, Sheikh Muhammed Bin Zayed. Akuzat haluçinante kundër një kompanie ardhja e së cilës është përveç të tjerash një imazh i ri fitues i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, janë tallja e radhës me ata shqiptarë që akoma i ndjekin pas këta të shitur, pa fe, pa atdhe, pa din e as iman”, thotë Rama në reagimin e tij.