Akullorja: Sa mirë dhe dëm na bën

Akullorja është identifikuar me stinën e bukur të verës. Shpesh flitet sa e mirë apo e keq është akullorja, nëse ka shumë kalori dhe nëse është e dëmshme për shëndetin tonë. Shumë njerëz nuk e dinë që akullorja ka një vlerë të lartë ushqyese, pasi është një burim i proteinave, karbohidrateve, yndyrnave, vitaminave, mineraleve dhe elementëve gjurmë.

Por meqenëse përbërësi kryesor i akullores është qumështi, mund të identifikohen shumica e karakteristikave të tij pozitive. Akullorja ka shumë amino acide, të cilat kryejnë funksione të rëndësishme në trup, në lidhje me rritjen, metabolizmin, prodhimin enzimë, riparimin e indeve. Për më tepër, kalciumi dhe fosfori që përmban kontribuojnë në shëndetin e kockave tona dhe janë përbërës të rëndësishëm për shumë funksione të tjera të trupit.

Është gjithashtu një burim i pasur i vitaminave B dhe kështu ndihmon në funksionimin e duhur të sistemit nervor qendror. Nëse akullorja përmban arra të tilla si bajame, lajthi dhe arra, atëherë vlera e saj ushqyese rritet për shkak të përmbajtjes së tyre të acideve yndyrore mono të pangopura dhe të pangopura, yndyrna omega-3, magnez, vitaminë E, hekur dhe zink.

Vlera energjetike e një akullore shkon nga 80 deri në 250 kalori në 100 gram, në varësi të llojit:

Akullore me shumicë: Mesatarisht, një filxhan akullore mund të ketë 300-400 kalori. Një lugë vanilje përmban 4-6% yndyrë dhe rreth 150 kalori, ndërsa një top çokollate përmban 7-13% yndyrë dhe rreth 240 kalori. Nëse i shtojmë akullores një nga të mëposhtmet, shurup çokollate, krem ​​pana, arra, tartuf, ose e shoqërojmë me një waffle ose biskotë, kaloritë mund të arrijnë 600-700.

Parfait: Është një ëmbëlsirë e ftohtë e bazuar në salcë kosi dhe vezë. Cilësia e saj e dendur nuk kërkon trazim të vazhdueshëm gjatë ngrirjes për ta mbajtur atë me gëzof (si akullore ose sorbeta, të cilat përmbajnë mjaftueshëm ujë në përzierjen e tyre). Kështu, nuk përdoret asnjë makinë akullore për përgatitjen e saj. Përmban 25-30% yndyrë dhe ka rreth 300 kalori për 100 gram.

Kos i ngrirë: Zakonisht bëhet duke përzier qumësht me pak yndyrë dhe kos, sheqer, hirrë, ndoshta ndonjë ëmbëlsues tjetër si dekstrozë, aromë të tillë si vanilje ose mastikë, kakao ose disa fruta për të bërë shije të ndryshme dhe një stabilizues. Kos i ngrirë për të marrë një strukturë kremoze. Kosi i ngrirë është një alternativë e mirë për ëmbëlsirën, me një rendiment kalori gati proporcional me sherbetin (dmth. 100 – 120 kalori për 100 g).

Së fundmi, për më skeptikët, ekziston mundësia për të vendosur një kos 2% në ngrirje dhe pasi të ngrijë, shtoni një kuverturë të ngrohtë dhe arra të zgjedhura prej tyre. Padyshim që nuk është akullore por është shumë afër diçkaje që të kujton verën.pafait

kos i ngrire