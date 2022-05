Akullore në shtëpi: Receta të thjeshta me bazë bananen

Stina e verës nuk mund të quhet e tillë pa freskinë e akulloreve, por nga ana tjetër konsumimi i tyre nuk është gjëja më e e shëndetshme e mundshme për t’u bërë. Megjithatë, ka disa alternativa akulloresh të shëndetshme, të cilat mund t’i përgatisni lehtësisht në shtëpi.

– Akullore me banane dhe tërshërë

Përgatitet për rreth 5 minuta, ka shijen e një ëmbëlsireje, nuk ka sheqer të tepruar dhe është e pasur me fibra dhe proteina.

Përbërësit:

– 3 banane të prera dhe të ngrira

– 1/2 gotë qumësht

– 1/2 gotë me tërshërë

– 1/4 gotë me rrush të thatë

– 1 lugë kanellë

– 1 lugë pudër proteinike me vanilje (Mund të përdorni pudër vaniljeje të thjeshtë)

Përgatitja: Vendosini të gjithë përbërësit në një blender derisa të marrin formë të njëtrajtshme. Shoqërojeni me rrush të thatë, sipas dëshirës. Mund ta konsumoni në moment ose ta vendosni në ngrirje dhe ta konsumoni më vonë.

– Akullore me banane dhe gjalpë kikiriku

Përbërësit:

– Banane të prera dhe të ngrira

– Gjalp kikiriku

Përgatitja: Vendosni bananet në një blender dhe përsëriteni procesin derisa pamja të duket kremoze dhe e njëtrajtshme. Më pas vendosni dhe gjalpë kikiriku dhe përziejini në blender përsëri. Nëse nuk ju shqetësojnë shumë kaloritë, mund ta zëvëndësoni gjalpin e kikirikut edhe me krem çokollateje. Konsumojeni në moment ose vendoseni në ngrirje për ta konsumuar më vonë.

– Akullore me banane dhe luleshtrydhe

Përbërësit:

– 3 gota ose 450 g luleshtrydhe të ngrira (ose zgjidhni një sasi të përafërt)

– 2 banane të ngrira

– 1/2 gotë ose 145 g kos pa yndyrë (ose kos i thjeshtë, çfarë ju gjendet në shtëpi)

– Mjaltë

Përgatitja: Vendosini në blender derisa përbërësit të jenë të njëtrajtshëm dhe masa të jetë kremoze. Mund ta konsumoni në moment ose ta vendosni në ngrirje dhe ta konsumoni më vonë./albeu.com