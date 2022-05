Akullore në kushte shtëpie, receta që do ju shoqërojë gjatë verës

Ndërkohë që temperaturat e larta më në fund kanë ardhur, dëshira për të ngrënë ushqime të freskëta dhe kryesisht akullore sa vete dhe shtohet. Sot do ju paraqesim një recetë shumë të thjeshtë për të bërë akullore vet në shtëpi. E mira e kësaj recete është se ju do të keni të njëjtin rezultat me çfarëdolloj shije tjetër qe do ta provoni.