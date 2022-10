Aksioni në “Call Center-a”, prokurori: Punonjësit mashtrues kërcënonin italianët me të dhënat personale

Zyrtarët e SPAK dhe prokurorët italianë, kanë dalë në një konferencë për mediet në lidhje me sekuestrimin e dy call cenetarve që mashtronin qytetarët italianë nëpërmjet bursave dhe arrestimin e Elisa Cacit, Valbona Abedinajt dhe Gilberdo Pushanit

“Kryesisht viktimat ishin shtëpiake, shtëpiakë, pensionistë që kishin dëshirë të fitonin para me lehtësi. Besnikëria e klientit ishte kaq efikase saqë viktima e kishte lejuar mashtruesin të hynte në kompjuterin e tyre. Kur viktimat refuzonin mashtruesit bëheshin agresivë, duke i kërcënuar me të dhënat personale që kishin, tha prokurori Eneid Nakuçi.

Ndërsa prokurori italian tha: “Janë 220 viktima në Itali. Një numër mjaft i madh parash të humbura. Në vijim të kontrolleve të kryera dje, mendoj se viktimat arrijnë deri në 1200. Interesi i të gjithëve është që këto para të investohen nga persona të ndershëm. Paraja është një pasuri për të gjithë dhe nuk duhet të jetë në duart e kriminelëve. Nuk kemi arritur të rikuperojmë para për momentin. Nëpërmjet mekanizmit të bitcoin është shumë e vështirë të rikuperojmë para. Paraja nuk duhet të investohet kështu, por duhet të investohet në mënyrë të ligjshme. Kur ka fitime të shpejta kuptohet që diçka nuk funksionin. Ardhja jonë këtu tregon rëndësinë që i japim kësaj. Mund të them që është rezultat shumë i mirë dhe duhet akoma ta analizojmë. Në sajë të instrumenteve ligjore që Italia ka me Shqipërinë dhe sidomos krijimi i skuadrës së përbashkët hetimore solli këtë rezultat”.

Kujtojmë se, hetuesit e Qendrës Operative të Sigurisë Kibernetike të Policisë Postare Fvg dhe Skuadrës Mobile të Pordenone, me koordinimin e Shërbimit Qendror Operativ, Shërbimit të Policisë Postare dhe të Komunikimit dhe bashkëpunimin e Shërbimit Ndërkombëtar të Bashkëpunimit Policor, me Njësinë e Krimeve Kibernetike të Policia Shqiptare, shkatërruan një organizatë të dedikuar për mashtrimet e kryera me anë të tregtimit të rremë online.

Teknikat komplekse tradicionale dhe të hetimit kibernetik kanë nxjerrë në dritë një skemë komplekse kriminale, me pastrimin e shumave të vjedhura në vende të ndryshme anëtare të BE-së, përfshirë Qipron, Lituaninë, Estoninë, Holandën dhe Gjermaninë, dhe shndërrimin e tyre në kriptomonedha. Masat paraprake dhe kontrollet janë kryer ndaj shtetasve shqiptarë, të gjithë me banim në Tiranë dhe pjesë e një organizate që dyshohet se ka mashtruar qindra shtetas italianë për disa milionë euro. Dhe mund të jetë vetëm maja e ajsbergut. Gjatë më shumë se 42 mijë përgjimeve telefonike të kryera nga hetuesit italianë, doli se sa të aftë ishin mashtruesit në teknikat e bindjes dhe plagjiaturës, deri në bindjen e viktimave për të hyrë në borxhe dhe për të paguar qindra mijëra euro. Rreth 90. 000 kontakte telefonike të shtetasve italianë, për përdorim të operatorëve call center, ishin gati për t’u lidhur për propozime false investimi. U analizua rreth 1 terabajt trafik telematik që kalonte përmes serverit; lëvizja e parave mund të arrijë në dhjetëra milionë. Janë sekuestruar dy qendra telefonike me më shumë se 60 stacione pune me PC dhe dy serverë të lidhur me stacionet e punës; në Itali u sekuestrua një server i cili fshiu gjurmët e kompjuterit duke penguar hetimet./albeu.com