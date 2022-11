Aksion “blic” në Itali, arrestimi i shqiptarit çon në shkatërrimin e 4 rrjeteve të drogës, në pranga 31 persona

Një hetim kompleks i kryer vitet e fundit nga agjentët e Komisariatit të Policisë së Rietit, i koordinuar nga Prokuroria Publike vendase, përfundoi me 31 aktakuza , të cilat bënë të mundur prishjen e 4 rrjeteve të furnizimit me lëndë narkotike që sillnin kokainë dhe lëndë të tjera narkotike, në territorin e Rietit, raportojnë mediat italiane.

Hetimi nisi pas arrestimit të një shtetasi shqiptar nga hetuesit e Policisë së Shtetit pas një aktiviteti të gjatë vëzhgimi që mundësoi konstatimin e trafikut të kokainës. Pas këtij arrestimi, në fakt, agjentët e Policisë së Shtetit identifikuan dhe prishën një kanal të parë furnizimi, duke sekuestruar një sasi të madhe kokaine nga Campania që do të futej në tregun e Rietit nga shtetasi shqiptar dhe bashkëpunëtorët e tij. Me atë rast janë arrestuar 8 persona të përfshirë në shitjen e mbi 200 gramë kokainë blerësve të Rieti të cilët prisnin ngarkesën në një apartament në lagjen Villa Rieti.

Hetimet e mëpasshme nga agjentët e Policisë së Shtetit bënë të mundur identifikimin e kanaleve të tjera të furnizimit me drogë: i pari, që vinte nga Terni, ku një tjetër shtetas shqiptar, me bashkëpunimin e një gruaje, do të fuste edhe 15 gramë të tjera kokainë; e dyta, e ardhur nga Roma, në të cilën një burrë me banim në Contigliano, i kishte furnizuar një shpërndarësi lokal droge me mbi 250 gram hashash, të arrestuar në këtë rrethanë. Hetimet e mëposhtme të kryera nga hetuesit e Policisë së Shtetit bënë të mundur arrestimin e furnitorit të lartpërmendur, duke denoncuar edhe bashkëjetuesin e tij në gjendje të lirë, të cilit i gjetën në shtëpi mbi 100 gram kokainë , 200 gram hashash dhe 60 gram marijuanë, si dhe një seri të gjatë shënimesh që i atribuohen kontabilitetit të veprimtarisë së paligjshme me numra dhe emra klientësh të shumtë.

Një vijim i mëtejshëm hetimi , më pas, ka lejuar hetuesit e Policisë së Shtetit të identifikojnë një rrjet shtesë furnizimi me drogë që nga kryeqyteti, fuste kokainë dhe hashash në territorin e Rietit, falë lulëzimit të aktivitetit të paligjshëm të kryer nga një çift banues në Torricella. Pas arrestimit të një klienti të tyre, me banim në Antrodoco, të cilit iu gjetën 10 gramë kokainë, dy bashkëshortët u bllokuan dhe u arrestuan në flagrancë, ndërsa duke u kthyer nga Roma mbanin mbi 1 kg hashash të ndarë në blloqe, blerë pak më parë nga një i dënuar romak i cili ishte denoncuar në gjendje të lirë.

Në përgjithësi, hetimi i Policisë së Shtetit, i kryer edhe me ndihmën e shërbimeve të shumta të survejimit elektronik, që bëri të mundur rindërtimin në detaje të episodeve të panumërta të trafikut të drogës, lejoi arrestimin në flagrancë të 17 personave dhe denoncimin në gjendje të lirë, nga 14 persona të tjerë, të cilët të gjithë rezultojnë përgjegjës për posedim droge për qëllime trafiku.

Të rinj të shumtë janë denoncuar edhe në organet administrative si punësues, duke lejuar sekuestrimin e mbi 500 gramë kokainë, 2 kilogramë hashash, 100 gramë marijuanë dhe 39 bimë kanabis indica./albeu.com