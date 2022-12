Aksidentoi për vdekje të moshuarin në Berat dhe u arratis, arrestohet pas 24 orësh shoferi

Mbrëmjen e sotme policia ka vënë në pranga Bashkim Doksani, 50 vjeç, pasi rezulton se është drejtuesi i mjetit që përplasi për vdekje 72-vjeçarin një natë më parë.

Kujtojmë se 72-vjeçari ka ndërruar jetë pas aksidentit.

Njoftim policie

Specialistët e Trafikut Urban dhe Interurban të DVP Berat, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Berat, si rezultat i punës hetimore, bënë të mundur zbardhjen e aksidentit rrugor, me pasojë vdekjen, të ndodhur ditën e djeshme, në fshatin Polizhan, si dhe identifikimin, lokalizimin dhe vënien në pranga të drejtuesit të automjetit, i cili u largua menjëherë nga vendi i aksidentit.

Nga veprimet hetimore, rezultoi se ky shtetas, në aksin rrugor “Berat-Ura e Kuçit”, në afërsi të fshatit Polizhan, duke drejtuar automjetin kamionçinë tip “Benz”, ka aksidentuar me pasojë vdekjen, shtetasin I. Ç., 72 vjeç, banues në fshatin Polizhan, Dimal, i cili po lëvizte me biçikletë.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, për veprime të mëtejshme./albeu.com