Aksidentohet Arnold Schwarzenegger, si paraqitet gjendja shëndetësore e aktorit

Arnold Schwarzenegger thuhet se është përfshirë në një aksident me makinë.

Aktori i famshëm ishte duke lëvizur në West Los Angeles të dielën në mëngjes, kur një çikliste hyri papritur në korsinë e tij, dhe u përplas me makinën e tij para se ai të mund të frenonte.

Sipas TMZ, tre dëshmitarë konfirmuan ngjarjen.

Çiklistja është dërguar menjëherë në spital, ku i është dhënë ndihma e parë.

Mësohet se gruaja është jashtë rrezikut për jetën.

A bicyclist was struck by Arnold Schwarzenegger’s car Sunday morning — an accident that law enforcement, for now, says wasn’t his fault. https://t.co/MCnaanO1Mk

— TMZ (@TMZ) February 5, 2023