Aksident tragjik, makina përplaset me kamionin, ndërron jetë çifti shqiptar në Greqi, lanë pas 3 fëmijë të mitur

Një aksident i rëndë në Greqi i ka marrë jetën një çifti me origjinë shqiptare, 44 dhe 54 vjeç. Sipas mediave greke, Eleni Tsakoulis dhe bashkëshorti i saj 54-vjeçar Theofilos Karletsis, kanë qenë duke udhëtuar me makinën e tyre në rrugën e re nacionale Patras–Pirgos, kur janë përplasur me një kamion.

Nga përplasja, çifti ka marrë plagë të rëndë duke mos u mbijetuar dot, ndërsa kamioni ka dalë nga rruga duke mbetur i plagosur shoferi.

Pamjet e rënda tregojnë se trupi i gruas ka dalë jashtë makinës nga përplasja e fortë, ndërsa edhe pse u është dhënë ndihma e parë, nuk është bërë e mundur mbajtja e tyre në jetë. Referuar mediave vendase, çifti ka lënë pas tre fëmijë të mitur, dy vajza dhe një djalë.