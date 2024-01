Aksident në Lezhë/ Makinat përplasen “kokë më kokë”, njëri prej të lënduarve përfundon në spital

Dita e parë e vitit 2024, ka nisur me aksidente. Një tjetër aksident është regjistruar në Lezhë, ku dy automjete janë përplasur kokë me kokë me njëra-tjetrën, pranë kryqëzimit të Urës së Cenit dhe për pasojë njëri prej drejtuesve, ka marrë lëndime dhe është dërguar për ndihmë mjekësore në spital.

Nga aksidenti u bllokua për disa minuta qarkullimi rrugor.

Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti, që është i dyti qe ndodh në ditën e parë të vitit te ri në rrugët e Lezhës.