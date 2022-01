Aksident me tre të lënduar në Cërrik, një nga makinat përfundon jashtë rruge (VIDEO)

Një aksident i rëndë ka ndodhur në aksin rrugor Cërrik – Belsh. Dy automjete janë përplasur dhe si pasojë njeri prej tyre ka dal nga rruga.

Për pasojë janë lënduar 2 drejtuesit e mjeteve dhe një pasagjere.

Njoftimi i policisë:

Cërrik/Informacion paraprak

Më datë 07.01.2022, rreth orës 10:30, në aksin rrugor Cërrik Belsh, mjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin M. F. është përplasur me mjetin tip “Benz” me drejtues shtetasin V. H.

Për pasojë janë dëmtuar të dy drejtuesit e mjeteve dhe pasagjerja, shtetasja K. U., të cilët ndodhen në Spitalin Rajonal Elbasan, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.