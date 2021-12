Aksident i rëndë në Elbasan, dy shtetas dërgohen me urgjencë drejt spitalit (VIDEO)

Një aksident ka ndodhur pak minuta më parë në aksin rrugor Elbasan-Librazhd ku janë plagosur rëndë dy shtetas.

“Më datë 10.12.2021, rreth orës 16:26., në aksin rrugor Elbasan-Librazhd, mjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin R.M., 58 vjeç, është përplasur me mjetin tip “Audi” me drejtues shtetasin M.V., 30 vjeç.

Për pasojë janë dëmtuar pasagjerët e mjetit “Benz” shtetasit, Y. T., 50 vjeç, dhe B. T., 48 vjeç, të cilët ndodhen në spital Elbasan, jashtë rrezikut për jetën…”-njofton policia e Shtetit.

NJOFTIMI I POLICISË:

Elbasan/Informacion paraprak

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. /albeu.com/