Aksident i rëndë në aksin Tiranë-Durrës, “BMW-ja” del nga rruga, një i vdekur, dy të plagosur

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhurnë orët e para të mëgjesit sot në aksid dytësot Tiranë-Durrës.

Shoferi i makinës tip “BMW X5” ka humbur kontrollin e mjetit, ka dalë nga rruga e për pasojë është përplasur e mbajtësen anësore të rrugës.

Unoforomat blu bëjnë me dije se nga aksidenti ka mbetur i vdekur 35-vjeçari me iniciale V.M si edhe janë dëmtuar shtetasit E. H., 34 vjeç, dhe shtetasi E. C., 32 vjeç, të cilët ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Njoftimi policisë

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 16.06.2023, rreth orëve të para të mëngjesit, në rrugën dytësore Tiranë-Durrës, një automjet tip “BMW X5”, dyshohet ka dalë nga rruga dhe është përplasur me mbajtësen anësore të rrugës.

Si pasojë e aksidentit ka ndërruar jetë shtetasi V. M., 35 vjeç, si dhe janë dëmtuar shtetasit E. H., 34 vjeç, dhe shtetasi E. C., 32 vjeç, të cilët ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

/Albeu.com/