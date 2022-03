Ajri shkon deri në 160 kilometra në orë përmes hundës, kurrë mos e mbani tështimën

Kur vjen pranvera, fillon sezoni i alergjive dhe teshtimave.

Njerëzit shpesh përpiqen të ndalojnë teshtitjen, por nuk janë të vetëdijshëm se kjo nuk është aspak e shëndetshme.

Kudo që të jeni, mos e shtypni kurrë teshtitjen. Edhe pse kjo nuk ndodh aq shpesh, mund të ketë pasoja të rrezikshme shëndetësore, si p.sh.

1. Shpërthim i enëve të gjakut në sy

2. Dobësimi i enëve të gjakut në tru

3. Të shtënat në vesh

4. Probleme të diafragmës

Ndërsa teshtijmë, ajri përmes vrimave tona shkon deri në 160 kilometra në orë!

Nëse ndalojmë teshtitjen, i gjithë presioni kalon në një pjesë tjetër të trupit, e cila mund të vuajë! Në rastin më të keq, ka një këputje të një vene në tru dhe një goditje në tru.

Ja të gjitha keqkuptimet, por edhe të vërtetat që lidhen me teshtitjen:

1. Teshtijmë kur jemi të sëmurë – Iluzioni

Teshtitja shkaktohet nga sinjalet biokimike të dërguara nga qimet mikroskopike, të cilat ndodhen në qelizat e hundës. Teshtitja ndikohet nga faktorë të ndryshëm, si ajri i ftohtë, erërat e forta, drita dhe të ngjashme. Një person teshtin gjithashtu për të hequr qafe bakteret dhe viruset, kur ato shumohen tepër në hundë, ose për të nxjerrë grimcat e pluhurit nga vrimat e hundës. Teshtitja është vetëm një mënyrë tjetër që trupi përpiqet të heqë qafe substancat e padëshiruara me ndihmën e një shpërthimi ajri që pastron hundën, shkruan albeu.com.

2. Higjiena e hundës është e rëndësishme – E vërtetë

Mukoza e hundës është linja e parë e mbrojtjes kundër shumicës së shkaqeve të inflamacionit të rrugëve të frymëmarrjes, ndaj është padyshim një rëndësi e madhe mbajtja e hundës të pastër. Hunda është një pastrues ajri i përdorur nga trupi ynë. Kur hyn në hundë, ajri nxehet, laget dhe pastrohet nga grimcat dhe bakteret, në mënyrë që të arrijë në mushkëri më të freskët, më të ngrohtë dhe më të lagësht.

3. Bakteret që i nxjerrim duke teshtitur mund të arrijnë larg – E vërtetë

Mikrobet që spërkasim në mjedis kur teshtijmë mund të shkojnë shumë larg. Disa të dhëna tregojnë se ato janë përhapur në një distancë prej dhjetë metrash. Ne hedhim 40,000 pika me çdo teshtitje individuale, prandaj sigurohuni që të vendosni një shami në hundë dhe në gojë kur teshtini.

4. Është normale të heqësh dorë disa herë radhazi – E vërtetë

Grimcat e këqija nuk dalin vetë nga hunda dhe për këtë arsye ndonjëherë është e nevojshme t’i grisni disa herë për t’i nxjerrë me sukses nga kanalet e hundës.

5. Është e pamundur të hapësh sytë – E vërtetë

Duam apo jo, sytë tanë do të mbyllen gjithmonë kur lotojmë. Një nga mesazhet që merr truri kur teshtin është se sytë duhen mbyllur. Është një refleks ngurrues.

6. Ajri i ftohtë shkakton teshtitjen – E vërtetë

Një kalim i papritur nga një dhomë e ngrohtë në një temperaturë të ftohtë ose të jashtme dhe anasjelltas, çon në një reagim të dhunshëm të kapilarëve të vegjël të gjakut në lëkurën e fytyrës, mukozën e hundës, fytit dhe faringut. Kapilarët zgjerohen dhe tkurren, dhe si rezultat, shfaqet një acarim i teshtitjes, i cili mund të kthehet në kollë dhe errësirë.Ka edhe rritje të sekretimit nga hunda. Ajri i ftohtë vepron në rrugët e frymëmarrjes, duke i provokuar ato, duke shtrënguar bronket dhe duke shkaktuar një atak astme.

7. Zemra për një kohë të shkurtër ndalon së punuari kur teshtijmë – Deluzion

Zemra juaj nuk kapërcen, as nuk ndalet kur teshtini. Mund të ngadalësojë punën, por për një kohë të shkurtër, sepse shumica e njerëzve marrin frymë thellë para teshtitjes, por as që e vërejnë se zemra e tyre rreh më ngadalë për një kohë të shkurtër.

8. Teshtitja zbulon se çfarë lloj personi jeni – E vërteta

Teshtitja me zë të lartë dhe shpërthyese në shumicën e rasteve vjen nga një person i hapur dhe demonstrues. Nga ana tjetër, njerëzit e turpshëm do të përpiqen të ndalojnë teshtitjen, kështu që do të jetë shumë më e qetë. /albeu.com/