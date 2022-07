“Ajo majë do të jetë e jona”, Rama uron shqiptarët nga koncerti për hapjen e negociatave (VIDEO)

Kryeministri Edi Rama ka ndarë mesazhin e tij drejtuar shqiptarëve, gjatë koncertit të mbajtur në Sheshin Skënderbej me rastin e 100 vjetorit të lidhjes së marrëdhënieve diplomatike me Shtete e Bashkuara të Amerikës, dhe hapjen e negociatave me Bashkimin Europian.

Rama gjatë fjalës së tij ka renditur edhe disa nga arsyet që e bënë vendin tonë që t’i hapej dera në Bashkimin Europian.

Kujtojmë se përveç muzikës nuk kanë munguar as mesazhet e presidentit të SHBA-ve, Joe Biden dhe zyrtarëve më të lartë të BE-së.

“Ajo majë do të jetë e jona, kemi për detyrë të çojmë flamurin e Skënderbeut dhe të Ismail Qemalit në atë majë”, u shpreh ndër të tjera Edi Rama./albeu.com/