Aida Shtino “bëhet e gjallë”, komenton situatën në PD: Ah ça bëhet për pak pushtet, lanë nam!

Gazetarja e njohur Aida Shtino, e cila kohët e fundit ka qëndruar larg vëmendjes së medias, përmes një statusi në Facebook, ka komentiar situatën në selinë e PD-së.

Shtino shkruan se për pak pushtet, blindohen dyert e selisë. Më tej shkruan se ndërsa kryetari i PD-së Lulzim Basha zihet me -ish-kryeministrin Sali Berisha, kryeministri Edi Rama fërkon duart.

“Ah cbehet per nje cike pushtet mor aman…

U ngjiren per hir te demokracise…

Nese kjo presupozon demokracine, lirine e mendimit ska lidhje fare me te, se keta ne fakt nuk po zihen per demokracine , por po zihen kush do kapi kalane

Pu pu lane nam blindo e sulmo….

O cu kenaq Arturo Ui – ja

Zihuni ju zihuni, se ai ferkon duart dhe mire ben. Te na rrojne nderkombetaret se ne e kemi mendjen vetem te zihemi….

Jo krietari e jo ish krietari…keta do ta permbysin Arturo Ui – ne mo….?

U pika mu ne koke..”, shkruan ajo./albeu.com