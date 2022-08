Ai nuk është i interesuar për një lidhje serioze: 8 shenja të sigurta që ju jeni thjesht një aventurë e ndezur për të

Sapo të mendoni për këtë, do të filloni të vini re shenja se në fund të fundit ai nuk është “ai”.

Ndërsa ju mendoni se ai është i adhurueshëm, “i dashuri” juaj i ri ka plane krejtësisht të ndryshme nga ju.

Ndonjëherë është e vështirë të vërehet menjëherë, por ka shenja të qarta që ju jeni për të, thjesht një aventurë kalimtare.

1. Nuk ju dërgon mesazhe rregullisht

Ky është një fakt: burrat injorojnë vajzat për të cilat nuk u interesojnë. Në fund të fundit, djemtë që ju shohin si dikë me të cilin mund të jenë në një lidhje, nuk do të “zhduken” papritur dhe nuk do të dëgjojnë nga ju për ditë apo javë. Gjithashtu, ata nuk do t’ju dërgojnë mesazhe vetëm kur janë të emocionuar.

Meshkujt që ju shohin si material për marrëdhënie afatgjatë do të gjejnë gjithmonë kohë për t’ju mesazhe, pavarësisht se sa të zënë janë.

2. Ata nuk do t’ju prezantojnë me miqtë e tyre

Nëse ata kanë plane afatgjata me ju, ata do t’ju prezantojnë me miqtë dhe familjen. Ata do të jenë krenarë të tregojnë vajzën me të dashurit e tyre dhe do të bëjnë gjithçka që munden për t’u siguruar që ajo të jetë pjesë e rrethit të tyre të ngushtë. Nëse jeni thjesht një aventurë kalimtare, ata do t’ju mbajnë “në krah” dhe do të sigurohen që të mos takoni shumë nga miqtë e tyre të ngushtë, shkruan albeu.com.

3. Ata nuk do t’ju marrin në datat e duhura

Takim në një restorant? Harrojeni. Do të shkoni në një udhëtim apo patinazh në akull? asnjë shans. Takimi i vetëm në të cilin ju merr i dashuri është të shkoni në shtëpinë e tij për të parë Netflix së bashku… dhe ndoshta, nëse jeni me fat, një natë jashtë.

4. Ai nuk do të përpiqet të fillojë një histori marrëdhënieje

Nëse ai është serioz për ju, ai do t’ju pyesë se çfarë dëshironi në një bashkëshort të ardhshëm, ose do të flasë për fëmijët brenda një viti. Nëse ai është serioz, ai do të përpiqet të flasë edhe për ju që jeni bërë çift zyrtarisht sa më shpejt të jetë e mundur. Nëse ai nuk ju sheh në atë dritë, ai kurrë nuk do t’i sjellë ato tema.

5. Ai nuk dëshiron të jetë vetëm me ju

Një djalë që është serioz do të dëshirojë të jetë ekskluziv me një vajzë, dhe kjo nuk është diçka për të cilën do të hezitojë. Ai do ta kërkojë. Nëse zbuloni se ai po sheh edhe vajza të tjera, dhe ju po kërkoni një partner serioz – duhet të vazhdoni.

6. Nuk ka tema serioze në biseda

Në bisedë, ata zakonisht do të bëjnë thashetheme ose ndoshta do të flasin për disa nga interesat e tyre ose ngjarje qesharake, por kjo është e gjitha. Bisedat nuk do të jenë për gjëra të rëndësishme në jetën tuaj. Kur je thjesht një aventurë, djemtë nuk flasin për gjërat që kanë rëndësi për ta në jetë.

7. Jo i besueshëm

Meshkujt që janë seriozë për të dashurën do të jenë po aq të besueshëm sa një orë zvicerane. Mund të mbështeteni te një mashkull që ju do. Por nëse ai ju sheh si një aventurë kalimtare, ai do të bëhet njeriu më i papërgjegjshëm në planet. Nëse nuk mund të mbështeteni tek ai, kjo e bën të qartë se nuk jeni “ai” për të.

8. Ai kurrë nuk do t’ju thotë se ju do

Sapo të thotë se të do, nuk mund të kthehet më. Do të thotë se ai ka ndjenja legjitime për ju. Nëse je thjesht një aventurë, ai kurrë nuk do të mendojë të thotë diçka të tillë. /albveu.com/