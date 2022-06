“Ai ishte i shkatërruar”, aktori flet pas shpullës së famshme të Smith në çmimet Oscars

Aktori Tyler Perry, i cili u pa duke folur me Will Smith pas incidentit me Chris Rock në çmimet Oscars, tha se Smith po reflekton mbi atë që ndodhi në momentet menjëherë pas asaj shpulle të famshme.

Gjatë një bisede të gjerë me Gayle King si pjesë e serisë së regjisorëve të Festivalit të Filmit Tribeca në qytetin e Nju Jorkut të hënën, Perry, 52 vjeç, trajtoi momentin tronditës dhe pasojat e menjëhershme.

Perry (i cili ishte në Oscars për të nderuar Sidney Poitier gjatë segmentit In Memoriam) u fotografua duke folur me Will së bashku me Denzel Washington menjëherë pas skenës, por siç ia sqaroi Kingut, ai nuk po e “ngushëllonte”, thjesht po mundohej të lehtësonte situatën.

“Unë mendoj se ai është shumë në reflektim të përpjekjes për të kuptuar se çfarë ka ndodhur, sepse ajo që do t’ju them është se sapo lexova librin e tij dhe është ky moment që nuk mund ta mbroja nënën e tij [si fëmijë]. E di ajo ndjenjë e të qenit burrë dhe të menduarit për djalin e vogël. Dhe nëse kjo traumë nuk trajtohet menjëherë, ndërsa rritesh, do të shfaqet në kohën më të papërshtatshme, më të tmerrshme. Unë e njoh Uillin. E njoh mirë. “-tha Perry.

Gjatë shfaqjes së çmimeve të Marsit, 53-vjeçari Smith doli në skenë dhe goditi komedianin Chris Rock për një shaka për kokën e rruar të gruas së tij Jada Pinkett Smith. Jada ka alopecia dhe Will, i cili fitoi aktorin më të mirë atë natë, shpjegoi në një deklaratë ditë më vonë se lreagoi emocionalisht.

“Dëshiroj të të kërkoj falje publike, Chris. Unë isha jashtë linjës dhe gabova. Jam i turpëruar dhe veprimet e mia nuk ishin tregues i burrit që dua të jem. Nuk ka vend për dhunë në një botë dashurie. dhe mirësinë”, shtoi Will, më vonë duke dhënë dorëheqjen nga Akademia, e cila më pas e ndaloi atë të merrte pjesë në ceremonitë e tyre për 10 vitet e ardhshme.

Gjatë javëve që pas ndarjes së çmimeve Oscar, Rock, 57 vjeç, ka bërë shaka të shkurtra në shfaqjet standup duke iu referuar momentit, por ai ende nuk ka folur gjatë për këtë. Ai ka thënë se do të flasë për këtë në një moment tjetër./albeu.com