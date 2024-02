Ahmetaj “hap dosjet”: Erion Veliaj dhe Belinda Balluku shpikin histori konspirative ndaj meje

Gjatë intervistës ekskluzive në ‘Çim Peka LIVE’, në SYRI TV, ish-zv/kryeministri Arben Ahmetaj është shprehur se nëse SPAK do të hetojë siç duhet dhe do të ndjekë paratë, shqiptarët do të llahtarisen se deri ku shkon afera e inceneratorëve, ndërkohë që ka drejtuar akuza në adresë të Erion Veliajt dhe Belinda Ballukut, si personat të cilët kanë shpikur teori konspirative kundër tij.

Pjesë nga debati:

Çim Peka: Perceptimi është se refuzimi juaj për inceneratorin e Tiranës ka të bëjë me faktin se aty u fut në lojë edhe nëpërmjet kryetarit Veliaj, Ben Blushi, në atë kohë drejtues i Top Channel dhe Arben Ahmetaj u la jashtë. Dhe perceptimi i këtyre dy qendrave të Tiranës, nëpër ambasada që thoni ju, por edhe nëpër media, është që Arben Ahmetaj kur u përjashtua nga Tirana sepse aty u fut Ben Blushi dhe Top Channel, Edi Rama dhe Erion Veliaj vetë, dosjen e inceneratorëve e dorëzoi te Ilir Meta. Kjo është arsyeja se dy qendrat e Tiranës, që unë e di për kë e keni fjalën dhe ju do i thoni vetë, shpërndajnë jo vetëm nëpër ambasada, por edhe media. Ju kishit interes edhe për shkak të miqësise te Elbasani dhe Fieri, dhe kur u latë jashtë te Tirana dhe u zëvendësuat me Ben Blushin, Top Channel dhe Erion Veliajn, ju dosjen e shkeljeve të procedurave e dorëzuat tek Ilir Meta.

Arben Ahmetaj: Teoria e konspiracioni që unë kam dorëzuar dosjen tek Ilir Meta dhe ambasada amerikane është furnizuar nga Erion Veliaj, Belinda Balluku dhe unë nuk e besoj se Edi Rama e ka besuar, sepse është më i zgjuar se kaq. Këtë histori e ka besuar Lefter Koka dhe Mirel Mërtiri. Dosja dihet publikisht ka qenë pjesë e hetimit të KLSH-së. Por kjo u përdor si justifikim për të gjetur kokën e turkut. Cila ishte koka e turkut? Ishte një njeri që e ka pranuar që ishte mik me Mirel Mërtirin. Po mirë, po ky s’ka marrë pjesë në procedura, por ky nuk ka firmosur. Po ca na duhet se s’ka firmosur. Ne do ta ndërtojmë goditjen e këtij njeriu dal e nga dal, në mënyrë që nxjerrja në pritë politike, të kthehet në vrasje juridike. Dhe cilat janë hapat. Filloi gjithë tymnaja, jo ka dhënë jo nuk ka dhënë dosjen. Unë nuk e mora seriozisht në momentin e parë që e dëgjova. Ish miq të mi mundoheshin në tryeza ta thonin kështu me keqardhje; po si ka mundësi që ky Ben Ahmetaj ja dha dosjen Ilir Metës dhe ambasadës së SHBA. Dmth sikur i vinte keq për mua, si të habitur. Një kultivim i një konspiracioni të gjatë, nuk e besoj se Ed Rama e ka besuar këtë, por Ed Rama e ka përdorur këtë kundër meje për të gjetur një njeri, që sipas tij ti vejë tapë çështjes së inceneratorëve.

Çim Peka: Po pse ti vendosjes tapë me ju që nuk ishit pjesë e procedurave të inceneratorëve, kur mund të ja vendosje tapë me Veliajn, Ballukun apo dikë tjetër, apo Damian Gjiknurin që kanë qenë pjesë e procedurave.

Arben Ahmetaj: Kjo është pyetje edhe për ju. Cila është arsyeja.

Çim Peka: Nuk e njoh unë Edi Ramën.

Arben Ahmetaj: Unë e njoh shumë mirë Edi Ramën.

Çim Peka: Sepse procedurat e përfshijnë dhe atë dhe ai nuk kishte interes të hetoheshin procedura.

Arben Ahmetaj: Procedurat i përfshijnë të gjithë. Çfarë dua të them. A ka vendime për bonuset? Ka vendime për bonuset. Unë nga personat që ti përmende jam i vetmi që nuk kam firmosur për procedure. Nuk kam bërë as prokurim, nuk kam qenë as autoritet kontraktor. Të gjithë në një moment apo në një tjetër …

Çim Peka: Ju po thoni se duke qenë se duhej bërë patjetër një kokë turku për inceneratorët, sepse zhurma, hetimi, abuzimi ishte i madh, Rama bëri sikur e besonte alibinë e Veliajt dhe Ballkukut, por nuk e besonte se është shumë më i zgjuar se kaq, por i duhej një kokë turku dhe ky kokë turku duhej të ishte dikush që është jashtë procedurës, që nuk ka lidhje me të, sepse po të jetë në procedurë shkon tek të gjithë?

Arben Ahmetaj: Po të ishte në një pjesë të procedurës, po të zbërthehet një nga nyjet e procedurës, praktikisht nuk ka më pazëll për inceneratorin e Tiranës, nuk ka më pazëll.

Dhe po ta them dhe tani. Pra çfarë ndodhi? Në shkurt të 2022 e gjithë histeria e kësaj teorie të konspiracionit duke e konturuar dhe me elementë të tjerë përplasje, praktikisht solli në atë që unë isha i bindur që marrëdhënia ime me kryeministrin kishte mbaruar. Ai mund edhe ta mohojë këtë gjë, por përpara Zotit kjo është e vërteta. I kam kërkuar të largohem në shkurt të 2022. Jam ulur përballë dhe i kam thënë, që marrëdhënia jonë është përmbysur, unë këtu nuk jam për asgjë tjetër. Të gjithë e dinin në PS se unë nuk kam aspiruar as të bëhem sekretar i përgjithshëm, as kryetar grupi, as të kthehesha ministër, as të bëhesha kryetar bashkie. Nuk kam aspiruar. Unë i thashë jam këtu për besimin që kam pasur të marrëdhënia qe kemi pasur bashkë. Kjo marrëdhënie është përmbysur. Për të mos krijuar probleme politike me dorëheqje, më lër të largohem. Në mënyrën që ka, që nuk përballet, jo po nuk është e vërtetë. Cila ishte arsyeja, të cilën për hir të së vërtetës e kam bashkuar si pazëll pak më vonë. Ishte 24 korrikut, të bënte atë shou për të më shkarkuar gjysëm ore pasi Ilir Meta kishte lënë presidencën dhe Bajram Begaj ishte inauguruar president. Cila ishte urgjenca?

Çim Peka: Urgjenca ishte se Edi Rama kishte dhënë një urdhër që asnjë ministër dhe asnjë zyrtar i lartë i PS-së të mos shoqërohej me pronarin e Neës24, Irfan Hysenbelliu. Indicia dhe argumenti sipas dy qendrave të Tiranës, ishte se ju menjëherë pas betimit të Bajram Begajt, po drekonit me Irfan Hysenbelliu. Madje Ramës i është dërguar një foto nga dreka ku ju ishit.

Arben Ahmetaj: Jo nuk është tamam kështu. Mos shkëputemi nga gjëja.

Çim Peka: Arsyeja e Ramës, sipas tij.

Arben Ahmetaj: Qarkullon një, po quaj gjysëm thashetheme, gjysëm e vërtetë që marrëdhënia ime me Irfan Hysenbelliun, mund të ketë qenë një nga arsyet që unë jam larguar. Po të ishte kjo, do të ishte po kaq perverse dhe fëminore. Do preferoja të ngelej te perversja se sa te kjo fëminorja. Dhe arsyeja ishte simbolike për të ju treguar medemek shqiptarëve se po largoj njeriun e Ilir Metës. Unë dhe Ilir Meta nuk kemi qenë ndonjëherë miq me njëri tjetrin. Edi Rama dhe Ilir Meta kanë qenë të njëri tjetrit. Unë kam qenë i PS-së. Mund të më quash të Nanos, disa kohë të Edi Ramës, por unë kam qenë i PS-së, dhe unë nuk kam pasur ndonjëherë marrëdhënie varësie, apo vasaliteti me Ilir Metën. Jo. Asnjëherë. Ishte simbolik. Dhe atë natë është thënë një fjali, kur është mbledhur ish-sekretari i Përgjithshëm. Meqë ra fjala, një nga arsyet që nuk është sekretar i Përgjithshëm është se i ka thënë Ed Ramës, sigurisht që Damiani edhe mund ta mohojë, punët e tij, i ka raportet me të vërtetën vetë, jo me mua, se i ka thënë që, ajo që po ndodh me Arben Ahmetaj së pari është shkelje procedurale nga ana e SPAK, së dyti është e gabuar. Kjo është arsyeja pse ka ikur nga sekretar i Përgjithshëm, por nuk dua të kërcej nga dega në degë.