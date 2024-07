Ahmetaj: Dumani nuk ka kurajo të marrë dëshminë time

Arben Ahmetaj ka hedhur akuza të rënda ndaj kreut të SPAK, Altin Dumanit, dhe ka paralajmëruar se disponon prova që vërtetojnë se kreu i SPKA dhe prokurorët e gjyqtarët e tjerë janë të kontrolluar nga kryeministri dhe marrin urdhëra direkt nga ai.

Në lidhje me deklaratat e Dumanit në Parlament se ka kërkuar ekstradimin e tij, Ahmetaj ka thënë se Dumani nuk guxon ta marrë në pyetje me atë dosje të sajuar e të montuar politikisht me porosi të Edi Ramës.

Biseda në studio:

Peka: Ju po i thoni drejtuesit të SPAK, ti thërrasë mendjes si qytetar, por ndërkohë ju jeni i kërkuar prej tij. A mund ti jepni ju këshilla drejtuesit të SPAK, kur ju sipas tij, jeni i akuzuar për korrupsion dhe i fshiheni drejtësisë. Pyetja ime është konkrete për ju; në rast se Altin Dumani ti hipë avionit, të vijë këtu ku jeni dhe të ju kërkojë një dëshmi nga këtu. Meqenëse kohët e fundit është shprehur se do të ketë surpriza. A është i gatshëm Arben Ahmetaj në këtë vend ku jemi, pa këto kamera, të japë dëshminë dhe të gjitha pretendimet e tij, në mënyrë të veçantë për inceneratorin e Tiranës, që në intervistën e parë thatë, se do të llahtarisen shqiptarët sa lart shkon. A jeni i gatshëm të uleni përballë Altin Dumanit këtu ku jeni dhe të jepni këtë dëshmi?

Ahmetaj: Unë kam një pyetje për ty. A ka kurajon me atë shkelje ligjore që ka bërë Altin Dumani të vijë të kërkojë dëshmi. A e ka kurajën? Jo nuk e ka kurajën. Del e thotë në ekrane se kemi kërkuar ekstradimin, për sa na përket ne është në kërkim nga drejtësia e tij, nga drejtësia që ai thotë, gjykata do bëjë çfarë i themi ne. Apo nga drejtësia e Edi Ramës, që njëherë e shan SPAK dhe e kërcënon kur i duhet, pastaj e mbron. Pastaj i sulet prokurorit të Tiranës, pastaj merr SPAK kur i duhet për ndonjë projekt i bën presion, pastaj në anën tjetër i thotë, ja ku është ai që duhet, ky nuk vjen se është 3 metra, ky që është 173 cm ky vjedh. Orienton. Nuk ka kurajo Altin Dumani. Do të kishte kurajo nëse do të ishte i pastër në integritetin e prokurorit dhe institucionit. Patjetër. Nuk ka kurajo. E dyta, o i dashur. Letra janë atje, nuk do ti shohë. Ku janë 80 mln dollarë e inceneratorit të Tiranës, ndiq paranë, ku janë. Të më falë kjo zonja që do i zë emrin në gojë. Denisa Tollkuçi, e dini që kjo negocionte rrogën për 1500 euro, punonte te inceneratori i Tiranës. E akuzojnë për grup të strukturua kriminal. Ndërkohë që mungojnë 80 mln dollarë dhe nuk ka incenerator. Kush mban përgjegjësi, t’i vish vërdallë gjithë gjësë. Pyeteni Edi Ramën, a ke folur ti për procedurën e inceneratorit të Elbasanit me Arben Ahmetaj. Zero. Pyetja e dytë, a mban mend çfarë të ka thënë Ahmetaj në korridorin e kryeministrisë për investimin publik të Fierit. E treta, çfarë ka ndodhur…