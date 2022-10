Agjentja e Haaland refuzon të mohojë klauzolën anti-Real Madrid

E ardhmja e Erling Haaland mbetet për debat. Ky ishte përfundimi i marrë nga intervista e parë në media e dhënë nga Rafaela Pimenta, trashëgimtarja e perandorisë së krijuar nga Mino Raiola, agjenti që trajtoi punët e superyllit norvegjez deri në vdekjen e tij më 30 prill.

Pimenta dha intervistën e saj të parë televizive për gazetarin italian Gianluca Di Marizo, në të cilën ata diskutuan situatën kontraktuale të sulmuesit. E pyetur drejtpërdrejt nëse ka një klauzolë lirimi në kontratën e Haaland me Manchester Cityn që do ta lejonte atë të transferohej te Real Madrid në vitin 2024, siç raportohet nga “AS”, Pimenta refuzoi të mohojë ekzistencën e saj.

“E mira e të qenit avokat është se, kur ata bëjnë presion për një temë të caktuar, mund të them se nuk mund të flas për të.”

Pimenta zgjodhi ta anashkalojë plotësisht çështjen në vend që thjesht të shkojë së bashku me komentet e fundit të Pep Guardiolës duke mohuar se klauzola ekziston. Brazilianja vendosi të mos konfirmojë asgjë në asnjë mënyrë, por shprehu besimin e saj se Haaland do të përfundonte largimin nga City në një moment.

“Ai do të jetë futbollisti i parë që do të transferohet për rreth 1 miliardë euro”, një shifër që ajo e justifikoi duke thënë se norvegjezi tashmë vlen atë shumë për shkak të “vlerës së tij të futbollit, vlerës së imazhit të tij, vlerës së sponsorit dhe ndikimit të tij në treg. .”

I pyetur nëse fillimi i shkëlqyer i Haaland në City mund të çojë në vazhdimin e kontratës së norvegjezit me Citizens deri në vitin 2027, Pimenta ishte i hapur ndaj idesë. “A do të kemi diskutime për këtë së shpejti? Shpresoj. Nëse duan ta diskutojnë sot, do të isha e lumtur. Pse jo?”/ h.ll/albeu.com