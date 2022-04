“Agjentët 007”, Rama zbulon rolin “spiunëve” brenda PS

Kryeministri Edi Rama ka zbuluar një tjetër mekanizëm të funksionimit të brendshëm të partisë.

Rama njoftoi se do të ngihet një mekanizëm i ri, përmes të cilit të gjithë anëtarët e partisë socialiste, do të japin opinionin e tyre për funksionimin e institucioneve vendore dhe qendrore.

Kjo sipas kreut të qeverisë do të bëhet përmes fletëve anonime dhe do të kthehet në rregull brenda PS-së, duke u përsëritur vazhdimisht.

Komentet Rama i ka bërë teksa ka folur në Kongresin e PS gjatë ditës së sotme.

“Së pari mendoj se është e udhës që në vjeshtë të mbahet tjetër Kongres që t’i përkushtohet llogaridhënies lidhur me çka thamë sot, lidhur me një periudhë që do jetë sfiduese dhe provë për të gjithë.

Po njëkohësisht duhet të ndërtojmë një mekanizëm të marrjes së opinionit të gjithë anëtarësisë për institucionet vendore dhe qendrore në territor, marrje mendimi me shkrim. E gjithë partia do ftohet të japë opinionin e vet me një fletë sekrete për gjithë drejtuesit dhe performancën e institucioneve në territor. Partia duhet të jetë syri që ndjek në emër të zgjedhjeve të saj realizmin e programit.

Këtë gjë ta kthejmë në rregull, nuk mundet dot që të zgjedhurit të jenë të mbrojtur nga një gardh bashkëpunëtoresh të afërmish që janë dhe anëtar këshillash etj, ndërkohë që pjesa tjetër që janë atje sa herë që është nevoja për të kërkuar vota, për të mbrojtur rezultatin në komisione mbeten jashtë.

Gjithashtu në maj qershor do të bëjmë një kongres të madh për bujqësinë me të gjitha temat e zhvillimit. Pastaj kongresin për arsimin në fillim të shtatorit. E njëjta gjë, me prindër, mësues, specialistë, të gjithë llojet e përfaqësimeve. Votimet janë në 2025, nuk kemi nevojë të bëjmë fushatë, do ta bëjmë kulturë të punës së kësaj partie, ndërveprim me njerëzit. Mënyrë me të qenit” deklaroi Rama./albeu.com/