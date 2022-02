Agjencia e OKB-së për refugjatët: Më shumë se 100,000 njerëz kanë lëvizur brenda Ukrainës sot

Më shumë se 100,000 njerëz kanë lëvizur brenda Ukrainës, “duke ikur për siguri”, tha në një deklaratë të enjten agjencia e refugjatëve e Kombeve të Bashkuara.

“Ka pasur zhvendosje të konsiderueshme brenda vendit, duket se më shumë se 100,000 njerëz kanë lëvizur brenda kufijve duke ikur nga dhuna për siguri. Dhe ka pasur lëvizje drejt dhe përtej kufijve ndërkombëtarë. Por situata është ende kaotike dhe evoluon me shpejtësi,” tha Matthew Saltmarsh, një zëdhënës në agjenci.

Organizatat e zhvendosjes së refugjatëve po mobilizojnë burime për të ndihmuar ukrainasit e zhvendosur, thonë avokatët për CNN. Shkalla dhe shtrirja e zhvendosjes së refugjatëve ka të ngjarë të vihet në fokus në ditët dhe javët në vijim. Por avokatët e refugjatëve tashmë po paralajmërojnë për zhvendosje, dhe plotësimin e nevojave të refugjatëve, ndërsa Rusia pushton Ukrainën.

“Zakonisht, këto konflikte dhe eksodi refugjatësh ndodhin me kalimin e kohës. Ju shihni disa njerëz, pastaj disa njerëz të tjerë, “tha Melanie Nezer, nënkryetare e lartë e marrëdhënieve publike globale në HIAS, një organizatë për zhvendosjen e refugjatëve. Nezer paralajmëroi se është ende e paqartë se sa do të zgjasë konflikti dhe nëse njerëzit do të jenë në gjendje të kthehen në shtëpi.

“Ne po punojmë për të mobilizuar shpejt burimet dhe për t’u lidhur me partnerët për të krijuar një përgjigje që do të sigurojë mbështetje për shpëtimin e jetës për civilët e detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre,” tha në një deklaratë Lani Fortier, drejtor i lartë i emergjencave në Komitetin Ndërkombëtar të Shpëtimit./albeu.com