Afganistani preket nga i ftohti polar, të paktën 70 njerëz humbin jetën

Të paktën shtatëdhjetë njerëz kanë vdekur në një javë për shkak të një vale të ftohti që ka prekur Afganistanin, një vend që tashmë po përballet me një krizë shumë të rëndë humanitare, njoftuan autoritetet.

Në Kabul dhe provincat e vendit të varfër të Azisë Juglindore, temperaturat ranë shumë nën zero pas 10 janarit. Në provincën qendrore Gore u raportua më e ulëta: -33°C gjatë fundjavës së 14 dhe 15 janarit. Në provincën Bagdis, termometrat treguan -28 gradë Celsius.

“Ky dimër është larg nga më i ftohti në vitet e fundit. Ne presim që vala e të ftohtit të vazhdojë edhe për një javë ose më shumë”, i tha AFP Mohammad Nasim Muradi, kreu i shërbimit meteorologjik të Afganistanit.

Sipas ministrisë së menaxhimit të fatkeqësive, të paktën 70 njerëz vdiqën pasi filloi vala e ftohtë. Humbën gjithashtu 70 mijë bagëti, kafshë me rëndësi kritike për vendin.

Në provinca, familjet e pastreha grumbullohen rreth zjarreve, ndërsa në kryeqytetin e mbuluar me borë, më me fat mblidhen rreth sobave tradicionale me dru zjarri ose qymyr.

Në zonat në pjesët qendrore dhe veriore të vendit, reshjet e dendura të borës mbyllën rrugët, sipas pamjeve të ngarkuara në faqet e rrjeteve sociale. /albeu.com