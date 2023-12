Afërdita në Shigjetar: Paratë dhe dashuria i presin këto shenja

Afërdita kalon në Shigjetar më 29/12 dhe do të qëndrojë deri në 23/1, duke hequr në mënyrë romantike disa shenja dhe më shumë! Do të sjellë argëtim, humor optimist, përmirësim të financave, dhurata, udhëtime dhe oreks për aventura të bollshme.

Afërdita në Shigjetar do të ofrojë dhurata bujare për katër shenjat e mëposhtme . Cilët janë ata me fat?

BINJAKËT

Epo, po, a është e mundur që Venusi të kalojë tranzit në shtëpinë tuaj të 7-të dhe të mos kërcejë nga gëzimi? Vetëkuptohet që jeni një nga më të favorizuarit, fati është në anën tuaj dhe do të bëheni të kërkuar, me shkëndijën, sharmin dhe stilin tuaj pa komplekse. Klubi juaj i fansave do të rritet edhe më shumë, pasi popullariteti juaj do të rritet dhe ka shumë mundësi që një lidhje e re të… lulëzojë. Nga ana tjetër, nëse tashmë jeni të përkushtuar, do ta prisni me shumë optimizëm vitin e ri, pasi gjërat do shkojnë nga e mira në më të mirë dhe ka mundësi që në këtë periudhë të merret vendimi për martesë apo për të jetuar bashkë.

LUANI

Me Venusin në Shigjetarin e zjarrtë dhe shtëpinë tuaj të 5-të , fillon një periudhë në marrëdhëniet tuaja të dashurisë ku do të keni çfarëdo (këdo) që të pëlqeni. Oh po! E tëra çfarë ju duhet të bëni është të rifitoni vitalitetin dhe humorin tuaj të gjallë, të harroni protokollet, arrogancën dhe stilin blasé dhe të lëvizni, të argëtoheni dhe t’i kushtoni vëmendje sa mirë ndiheni. Ndjenja e aventurës së kombinuar me erotizmin dhe mungesën e plotë të interesit për atë që do të ndodhë nesër janë garancitë tuaja për sukses me seksin e kundërt, ndaj mundësia për një romancë freskuese është shumë e lartë. Nëse jeni në një lidhje do kënaqeni me kohën krijuese që kaloni me partnerin, ndërsa nëse keni një fëmijë do ndiheni sërish nëpër momentet që do të ndani.

DEMI

Venusi në shtëpinë tuaj të 8-të do t’ju sjellë vetëm të mira. Përveç faktit se financiarisht situata juaj do të fillojë të përmirësohet, pasi paratë do t’ju vijnë në dorë, të cilat do t’ju lejojnë të mbuloni nevojat tuaja fikse dhe të shpenzoni për të kaluar sa më mirë, libidoja juaj do të godasë të kuqe dhe do të tërhiqeni si magnet. . Sfidat-tundimet, netët e nxehta të dashurisë dhe realizimi i dëshirave seksuale do t’ju largojnë në një mënyrë reale, emocionuese, ndërsa është e mundur të “lidheni” me një person që do t’ju tregojë anën më të lehtë të jetës. Qoftë beqar apo në një lidhje, kjo periudhë është shumë romantike dhe lozonjare dhe gjithçka që duhet të bëni është ta shijoni.

AKREPI

Afërdita në Shigjetar dhe shtëpia juaj e dytë do të nxjerrin në pah anën tuaj më… aventureske dhe ju fton t’i bashkoheni gjuetisë së dashurisë dhe parave, duke synuar kënaqësinë tuaj, qoftë edhe të përkohshme. Dhe e vërteta është se ai ju jep të gjitha mundësitë, në mënyrë që të merrni gjithçka që dëshironi, materialisht dhe romantikisht. Sikur të keni një lloj magneti në duar, do të tërhiqni paratë, ndërkohë që është e mundur, nëse punoni me zgjuarsi dhe fleksibilitet, të bëni një marrëveshje shumë të mirë. Mund të fitoni edhe një shumë të mirë, si dhe të bëni disa blerje mjaft të mira. Nga ana tjetër, ju jep optimizëm, argëtim dhe energji, kështu që nuk do të kapeni në mënyrë romantike dhe përqindja e pushtimeve tuaja do të rritet në mënyrë spektakolare. Në të njëjtën kohë do të rindizet edhe interesi juaj seksual për partnerin, ndaj priten edhe… momente të shkëlqyera.