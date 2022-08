Afera e inceneratorëve, Shehaj: Kompania e Tiranës ka marrë 16 milionë dollarë kredi dhe si kolateral ka lënë pronën publike

Koordinatorja e Parisë së Lirisë, për luftën ndaj korrupsionit, Brisida Shehaj ka publikuar fakte të reja për inceeratorët ku ka treguar se vetëm i i Tiranës ka marrë 16 milionë dollarë kredi dhe si kolateral ka lënë pronën publike.

“Dua t’ju tregoj faqen 19 të kontratës së inceneratorit të Tiranës, ku thuhet se kompania mund të lërë kolateral për të marrë kredi në në bankat e nivelit të dytë, pra i jepet e drejtë të lëjë peng pronat publike dhe të marrë kredi.

Po flasim vetëm për kompaninë e Tiranës sot. Kompania e Tiranës ka marrë 8 kredi me një shumë të mbledhur rreth 16 milionë dollar. Bankat kanë qenë më seriozët në këtë proces, ndaj dhe ne nuk do t’i përmendim. Këtu është një kontratë në prill 2021 me vlerë 1 milionë dollar, vazhdojmë me kontratën tjetër, 2 milionë dollarë, tjetra 1.5 milionë euro, një tjetër 2.5 milionë dollarë. Në maj të 2020-ës kompania fiton kredi me garanci sovrane ndërkohë që kompania ishte në punë dhe nuk mund të merrte kredi për pagat. Vlera e kësaj kredie është 250 milionë lekë të vjetra.

Kjo është kredia më e madhe që kanë marrë ata, 8 milionë euro Që të merrej kjo kredia bëhen këto dy shkressa, ku kompania vë në dijeni dhe kërkon miratimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Bashkisë Tiranës”, tha Shehaj./albeu.com