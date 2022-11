Adi Krasta merr nënshtetësinë kosovare

Gazetari i njohur, Adi Krasta ka marrë nënshtetësinë e shqiptarit të Kosovës. Lajmin e bëri të ditur vetë ai, përmes një postimi në rrjetet sociale.

Krasta ka publikuar një foto të pasaportës së tij nga Republika e Kosovës, të cilën e ka shoqëruar me një foto të flamurit të Shqipërisë dhe një zemër të kuqe.

Kujtojmë që rreth një vitë më parë gazetari kishte shprehur dëshirën për t’u pajisur me pasaportën e Kosovës.

“Nuk di kujt t’ia kërkoj pasaportën e Kosovës, me shumë krenari do ta merrja bashkë me familjen,” tha ai në një intervistë në dhjetor të 2021.