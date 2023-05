A u plotësuan standartet ndërkombëtare? Raporti i ODIHR për zgjedhjet e 14 majit: Pati presion ndaj votuesve

Përfaqësuesit e OSBE-ODIHR për monitorimin e zgjedhjeve të 14 majit mbajtën një konferencë për mediet për të komunikuar vlerësimet paraprake nga terreni.

Monitorueusit thanë se KQZ organizoi një punë transparente, ndërsa nuk munguan kritikat në lidhje me presionin e votuesve, të amdinistratës, problemet teknike dhe fushatat me qendër politikën e jo interesat e zgjedhësvee.

E pyetur nëse zgjedhjet plotësojnë stadarte ndërkombëare monitoruesja e OSBE-ODIHR, Audrey Glover, nuk dha përgjigje konkrete, duke thënë se po pret rezultate konkrete të situatat ku ka pasur problem me shit blerje votazh apo presion të votuesve.

Ajo tha ndër të tjera se votimi elektronik ishte i sukseshëm pavarësisht disa problemeve.

Glover: Jemi ende në pritje të rezultateve. Duhet të dimë se ccfarë do të ndodhë me raste të caktuara. Mendoj se votimi elektonik rezultoi pak a shumë i sukseshmë edhe pse me disa vështirësi. Qëllimi është që kudo të kemi votim elektronik. Të shpresojmë që do kemi votim elektronik në zgjedhjet e ardhshme dhe trajnimi të jetë më i mirë, që njerëzit të dinë si ti përdorin./albeu.com/