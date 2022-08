“A të ka prek me dorë burri o princesh”, SMS-të nxjerrin “zbuluar” Ersidën! Më parë tha se u mor me forcë (FOTO LAJM)

Të tjera detaje kanë dalë nga ngjarja e pak ditëve më parë, që tronditi opinionin publik, ku u raportua se Marjus Musaku kishte marrë peng një 30-vjeçare të quajtur Ersida Dyrmishi.

Kjo e fundit u gjet në një banesë në Durrës dhe akuzoi Musakun e mbante peng 32-vjeçari.

Por ky i fundit këmbëngulte se historia nuk ishte e vërtetë, pasi sipas tij, e reja e cila ishte nënë e dy fëmijëve, kishte pasur lidhje jashtëmartesore me të dhe kishte shkuar vetë.

Ersida Dyrmishi bashkë me bashkëshortin e saj bënë kallëzim në polici kundër 32-vjeçarit ndërsa ky i fundit u arrestua nga policia. Por në mbrojtje të tij kanë dal së fundmi familjarët, të cilët kanë publikuar edhe disa mesazhe që sipas tyre vërtetojnë se Ersida kishte lidhje jashtëmartesore me Marjus Musakun.

Pjesë nga bisedat mes Marjus Musakut dhe asaj që pretendohet të jetë Erisida:

Ersida: Hë zemra ime se e kisha në karikim, krej nga dhoma.

Marjus: Jeta ime ti, më co foto po të them

(Zhvillojnë, një bisedë telefonike me kamer)

Ersida: Shtrihu, mos rri ul. Të lutem se stë shoh dot ashtu.

Marjusi (zhvillohet një bisedë me kamera)

Ersida: E jotja jam

Marjusi: je e imja, e kujt je.

Ersida: E jotja aq

Marjus: Të ka prek ai ?

Ersida: Jo fare

Ersida: Si je? Jam te Kloe, te kopshti. Sa të vetët në shtëpi të mar, mirë shkoi operacioni?

Marjus: Zemër, stë ka marrë malli për mua? Fare?

Pjesë të tjera nga biseda:

Ersida: Më knaq pafund.

Marjusi: Edhe 70 vjeçe do kaljmë bashkë një pleqëri të lumtur, e një rini flakë, pjeshka ime.

Ersida: Nëse undë do vdes, biri a do më premtosh që do martohesh dhe do bësh një vajzë të bukur ti vendosësh emrin tim.

Marjus: hahahah ca vdekje thua me. Unë të kam ty.

Pjesë nga një tjetër bisedë:

Ersida: Është jashtë ai. Jam me kloen.

Marjus: Të dua, ti je e imja.

Ersida: Dhe unë ty birush.

Marjus: Ti je e imja, për jetë. Princesh, ti ke hyrë në zemrën time dhe celësin un ja kam hedh peshkaqenit.

Pjesë nga biseda të tjera:

Ersida: Do vish tek unë?

Marjus: Ti nuk më do, vetëm fjalë ke. Kështu me don? Ti më lëndon

Ersida: Unë po bëhem gati për tek ty. Nuk të lëndoj./albeu.com/