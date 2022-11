A preket Shqipëria nga sulmet terroriste? Karamuço tregon shtetet që na rrezikojnë

Eksperti për sigurinë dhe kriminsalistikën, Ervin Karamuço, i ftuar në “Log.” në Abc të gazetarit Endri Xhafo, tregoi se nga cilët shtetet nga të cilat Shqipërisë mund t’i vijnë sulme terroriste.

Ai tha se një rrezik konstant mbeten kurdët, të cilët mund ta sulmojnë vendin tonë si shenjë hakmarrjeje për shkak të marrëdhënieve të mira që kemi me Turqinë.

Shteti i dytë sipas tij sulme të tjera mund të na vijnë nga Siria e Bashar Al Asad.

Por për Karamuçon rreziku më i madh dhe më konstant mund të na vijë nga Irani. Sipas tij ka patur 3 sulme të dështuara nga ana e iranianëve ndaj kryegjyshatës Botërore të Bektashinjve.

“Tre janë skenarët e mundshëm që ne na përfshijnë sulmet terroriste. Të parët janë Kurdët. Marrëdhëniet e mira që ne kemi me Turqinë, e cila lidhet edhe me ekstradimin e shtetasve kurdë që ka në vendin tonë. E dyta është me Bashar Al Asadin, edhe ata mund të bëjnë diçka. E treta rreziku më i madh është Irani. Irani gjithmonë ngarkon të tjerët. Janë 3 atentate të dështuar kundër kryegjyshatës Botërore të bektashinjve”, tha Karamuço.