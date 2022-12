A mund të tështijmë me sytë hapur?

Nuk e di nëse ju ndodh edhe juve, por kur teshtitijmë do të ndodhë dy-tri herë radhazi. Dhe sa herë që teshtijmë, gjithmonë do t’i kemi sytë mbyllur. A keni menduar ndonjëherë pse ndodh kjo? A mund të teshtini me sy hapur? Sigurisht që ka plot video në internet që përpiqen t’ju bindin se kjo ndodh, por a është e mundur apo janë thjesht teshtima “të rreme”?

Sipas Dr. Purvi Parikh, i specializuar në imunologji dhe alergjenë të sëmundjeve infektive, ndoshta teshtitja me sytë hapur ka të ngjarë të ndodhë. “Tështima është një refleks autonom që mbyllni sytë me të. Është e mundur t’i mbani hapur”, shpjegon doktori.

Në thelb, ky është një veprim automatik, pa këtë që nëse përpiqemi të mbajmë sytë hapur, do të ndodhë diçka e keqe. Përkundrazi, përpjekja për të mbajtur teshtitjen mund të jetë e dëmshme për shëndetin tuaj. Në veçanti, mund të shkaktojë dëmtim të veshit, vertigo dhe dëmtim të diafragmës. Dhe kjo sepse ka një presion të madh që shoqëron teshtimën, e cila duhet të lirohet.

Por për t’iu rikthyer çështjes së syve të hapur dhe teshtimës, nuk ka një përgjigje absolute që ta shpjegojë. Shumë ekspertë besojnë se kjo ndodh për të mbrojtur sytë nga alergjenët dhe çdo gjë që na shqetëson kur teshtijmë. Ajo që po kuptojmë është se është më mirë ta lëmë trupin tonë të bëjë ashtu siç mendon, pasi duket se e di më mirë se ne.